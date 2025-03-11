Почему на переговорах Украины и США в Саудовской Аравии нет женщин

Украина и США проводят переговоры в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта. На этой встрече украинской и американской делегаций будут обсуждаться вопросы мира и налаживания двусторонних отношений. Отметим, что среди участников переговоров нет ни одной женщины.

Действительно ли согласно дипломатическому этикету на переговорах не должно быть женщин и какие традиции сейчас у саудитов - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему на переговорах в Джидде нет женщин?

Стоит отметить, что Саудовская Аравия - страна с глубоко укоренившимися традициями ислама, которые влияют на общественную и политическую жизнь. Хотя в последние годы государство сделало шаги к либерализации, в частности позволив женщинам водить автомобили и занимать государственные должности, общественные нормы относительно гендерного распределения все еще сохраняются.

Украинская делегация направляется на переговоры с американской стороной в Джидде (фото: МИД Украины)

В традиционной дипломатической практике Саудовской Аравии участие женщин в переговорах является исключением, а не правилом. Иностранные делегации, прибывающие в страну, часто пытаются адаптироваться к местному этикету, избегая конфликта с принимающей стороной.

Государственные учреждения страны долгое время были исключительно мужскими, что привело к отсутствию женщин на высоких политических должностях.

Официальные делегации формируются в зависимости от тематики переговоров, уровня представительства и специализации участников. Учитывая, что обсуждения в Джидде касаются вопросов безопасности и военных вопросов, в состав украинской и американской делегаций вошли преимущественно чиновники-мужчины, которые имеют соответствующий опыт в этих сферах: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Переговоры между США и Украиной в Джидде (фото: t.me/ermaka2022)

Американскую делегацию на переговорах возглавляют высокопоставленные представители: Государственный секретарь Марко Рубио, Советник президента по национальной безопасности Майк Волц и Специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Отметим, что в международной политике нет формальных ограничений на участие женщин в переговорах, и во многих случаях женщины-дипломаты, политики и военные эксперты активно участвуют в подобных встречах, в частности представительницы США и ЕС неоднократно посещали королевство в составе официальных делегаций.

Сегодня в Саудовской Аравии гендерное разделение в официальных встречах частично сохраняется только в местных правительственных структурах или во время религиозных мероприятий.

Добавим, что в последние годы в Саудовской Аравии женщинам разрешили больше прав и свобод в рамках реформ, инициированных кронпринцем Мухаммедом бин Салманом.

Вот некоторые из самых важных изменений:

право управлять автомобилем (с 2018 года) (Саудовская Аравия была последней страной в мире, где женщинам было запрещено водить авто)

женщины получили право путешествовать без разрешения опекуна-мужчины, регистрировать рождение детей, браки и разводы

женщинам разрешили работать в сфере юриспруденции, правоохранительных органах и военных структурах

посещение стадионов и культурных мероприятий (раньше женщины не могли посещать спортивные события, но теперь для них есть специальные зоны на стадионах)

женщины могут самостоятельно открывать бизнес

отмена обязательного ношения абаи

женщин начали назначать на высокие государственные должности, в частности в дипломатических миссиях.

Эти реформы являются частью стратегии Vision 2030, направленной на модернизацию страны.