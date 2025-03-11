Почему на переговорах Украины и США в Саудовской Аравии нет женщин
Украина и США проводят переговоры в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта. На этой встрече украинской и американской делегаций будут обсуждаться вопросы мира и налаживания двусторонних отношений. Отметим, что среди участников переговоров нет ни одной женщины.
Действительно ли согласно дипломатическому этикету на переговорах не должно быть женщин и какие традиции сейчас у саудитов - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Почему на переговорах в Джидде нет женщин?
Стоит отметить, что Саудовская Аравия - страна с глубоко укоренившимися традициями ислама, которые влияют на общественную и политическую жизнь. Хотя в последние годы государство сделало шаги к либерализации, в частности позволив женщинам водить автомобили и занимать государственные должности, общественные нормы относительно гендерного распределения все еще сохраняются.
Украинская делегация направляется на переговоры с американской стороной в Джидде (фото: МИД Украины)
В традиционной дипломатической практике Саудовской Аравии участие женщин в переговорах является исключением, а не правилом. Иностранные делегации, прибывающие в страну, часто пытаются адаптироваться к местному этикету, избегая конфликта с принимающей стороной.
Государственные учреждения страны долгое время были исключительно мужскими, что привело к отсутствию женщин на высоких политических должностях.
Официальные делегации формируются в зависимости от тематики переговоров, уровня представительства и специализации участников. Учитывая, что обсуждения в Джидде касаются вопросов безопасности и военных вопросов, в состав украинской и американской делегаций вошли преимущественно чиновники-мужчины, которые имеют соответствующий опыт в этих сферах: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Переговоры между США и Украиной в Джидде (фото: t.me/ermaka2022)
Американскую делегацию на переговорах возглавляют высокопоставленные представители: Государственный секретарь Марко Рубио, Советник президента по национальной безопасности Майк Волц и Специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
Отметим, что в международной политике нет формальных ограничений на участие женщин в переговорах, и во многих случаях женщины-дипломаты, политики и военные эксперты активно участвуют в подобных встречах, в частности представительницы США и ЕС неоднократно посещали королевство в составе официальных делегаций.
Сегодня в Саудовской Аравии гендерное разделение в официальных встречах частично сохраняется только в местных правительственных структурах или во время религиозных мероприятий.
Добавим, что в последние годы в Саудовской Аравии женщинам разрешили больше прав и свобод в рамках реформ, инициированных кронпринцем Мухаммедом бин Салманом.
Вот некоторые из самых важных изменений:
- право управлять автомобилем (с 2018 года) (Саудовская Аравия была последней страной в мире, где женщинам было запрещено водить авто)
- женщины получили право путешествовать без разрешения опекуна-мужчины, регистрировать рождение детей, браки и разводы
- женщинам разрешили работать в сфере юриспруденции, правоохранительных органах и военных структурах
- посещение стадионов и культурных мероприятий (раньше женщины не могли посещать спортивные события, но теперь для них есть специальные зоны на стадионах)
- женщины могут самостоятельно открывать бизнес
- отмена обязательного ношения абаи
- женщин начали назначать на высокие государственные должности, в частности в дипломатических миссиях.
Эти реформы являются частью стратегии Vision 2030, направленной на модернизацию страны.
В материале использованы источники - Wikipedia, Amnesty International, Human Rights Watch.