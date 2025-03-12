Сибига и Сикорский поговорили о Starlink в Украине после спора с Маском
Глава МИД Андрей Сибига прибыл с визитом в Варшаву 12 марта. Он с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским поговорил о работе Starlink в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Польши в X (Twitter) и Onet.
Сибига прибыл в Варшаву после встречи с представителями США в Саудовской Аравии. В столице Польши он встретился со своим коллегой Радославом Сикорским.
Rozpoczęło się spotkanie ministra @sikorskiradek z min. SZ @andrii_sybiha, który do Warszawy przyleciał prosto z Dżeddy.- Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) 12 марта 2025
Głównym tematem dyskusji szefów dyplomacji i są ustalenia po wczorajszych amerykańsko-ukraińskich rozmowach pokojowych w Arabii Saudyjskiej. pic.twitter.com/U3iLySzEvy
"Главной темой обсуждения глав дипломатии Польши и Украины являются договоренности, достигнутые после вчерашних американо-украинских мирных переговоров в Саудовской Аравии", - отметили в МИД Польши.
Общаясь с журналистами, Сикорский подтвердил решение США возобновить военную помощь Украине.
"Как я вижу, Starlink тоже работают", - сказал он, обращаясь к Сибиге.
Глава МИД Украины подтвердил работу американской спутниковой связи в Украине и поблагодарил Польшу за помощь.
"Да (работает Starlink, - ред.). Мы благодарны за плату и возможность пользоваться Starlink, ведь Польша потратила на это около 200 млн долларов. Это очень важно для наших военных", - ответил Сибига.
Спор о Starlink
Напомним, в воскресенье, 9 марта, между представителями США и Польши возник спор о Starlink для Украины. Генеральный директор SpaseX и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что Starlink является ключевой для украинской армии и, если выключить ее терминалы, то "линия фронта ВСУ развалится".
В ответ на это глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Starlink для Украины оплачивает Варшава, и если Маск отключит терминалы, то контракт будет расторгнут.
На спор отреагировал госсекретарь США Марко Рубио, который отметил, что никто не угрожал отключать Украину от Starlink. Маск тем временем назвал Сикорского "маленьким человеком".
Позже Маск все же пообещал, что не будет отключать терминалы Starlink для Украины.
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