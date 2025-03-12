Сибига и Сикорский поговорили о Starlink в Украине после спора с Маском

Глава МИД Андрей Сибига прибыл с визитом в Варшаву 12 марта. Он с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским поговорил о работе Starlink в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Польши в X (Twitter) и Onet .

Сибига прибыл в Варшаву после встречи с представителями США в Саудовской Аравии. В столице Польши он встретился со своим коллегой Радославом Сикорским.

Rozpoczęło się spotkanie ministra @sikorskiradek z min. SZ @andrii_sybiha, który do Warszawy przyleciał prosto z Dżeddy.



Głównym tematem dyskusji szefów dyplomacji i są ustalenia po wczorajszych amerykańsko-ukraińskich rozmowach pokojowych w Arabii Saudyjskiej. pic.twitter.com/U3iLySzEvy - Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) 12 марта 2025



"Главной темой обсуждения глав дипломатии Польши и Украины являются договоренности, достигнутые после вчерашних американо-украинских мирных переговоров в Саудовской Аравии", - отметили в МИД Польши.

Общаясь с журналистами, Сикорский подтвердил решение США возобновить военную помощь Украине.

"Как я вижу, Starlink тоже работают", - сказал он, обращаясь к Сибиге.

Глава МИД Украины подтвердил работу американской спутниковой связи в Украине и поблагодарил Польшу за помощь.

"Да (работает Starlink, - ред.). Мы благодарны за плату и возможность пользоваться Starlink, ведь Польша потратила на это около 200 млн долларов. Это очень важно для наших военных", - ответил Сибига.