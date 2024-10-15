Кондратюк - о массовых облавах ТЦК: Не думаю, что они придут на концерт "Квартала"

Продюсер Игорь Кондратюк высказался о масштабных рейдах ТЦК, а также сказал, повлияют ли они на украинскую культуру.

Так, по словам Кондратюка, из-за "облав" представителей территориального центра комплектования может значительно измениться посещаемость концертов и заведений в Украине.

Впрочем, методы ТЦК поиска уклоняющихся от мобилизации граждан он эффективными не считает.

"Рейды ТЦК могут повлиять на посещаемость. Я считаю, что они имеют право в этой стране ходить куда угодно. Просто мне кажется, что такая работа вряд ли эффективна", - сказал продюсер.

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Также он выразил сомнения в том, будут ли устраивать рейды ТЦК на концертах "Квартала 95".

"Посещаемость концертов уменьшится, заведений тоже. Я не считаю в этом какую-то большую проблему. Война все-таки… Очень интересно, пойдут ли они на концерт "Квартала". Журналистам предлагаю сделать коридор и ждать: придут или нет. Моя версия - не придут" , – считает Игорь.

"Все концерты, насколько я слежу, имеют такую благотворительную составляющую. Немножко уменьшится эта составляющая. А что является меньшим злом? Я не знаю. Мне кажется, что ТЦК должен работать немножко не так", - добавил Кондратюк.

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Облавы ТЦК в октябре 2024 года

11-12 октября в Киеве и других городах Украины представители ТЦК проводили масштабные проверки документов у мужчин, подлежащих военной службе, в общественных местах, таких как торгово-развлекательные центры, спортзалы и другие заведения.

Такие рейды вызвали значительный общественный резонанс, особенно во время концерта группы "Океан Эльзы" в Киеве.

Военные и правоохранительные органы оправдывают действия ТЦК, подчеркивая важность регулярных проверок для обеспечения мобилизации, поскольку на фронте ощущается нехватка личного состава.