ua en ru
Ср, 22 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атаковали дронами Одесскую область: поврежден газопровод, есть погибшая

10:35 22.07.2026 Ср
1 мин
На месте удара возник пожар
aimg Татьяна Степанова
Россияне атаковали дронами Одесскую область: поврежден газопровод, есть погибшая Фото: россияне атаковали дронами Одесскую область (t.me/odeskaODA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область беспилотниками. Под ударами оказалась гражданская инфраструктура и магистральный газопровод, погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

В одном из населенных пунктов вражеский дрон попал в двухэтажный малоквартирный дом. В результате удара погибла женщина.

В другом населенном пункте в результате попадания беспилотника обрушилась крыша частного жилого дома. Прошло без пострадавших.

В результате атаки также повреждено складское помещение для хранения табака и магистральный газопровод, что привело к его разгерметизации. На месте возник пожар, продолжается его ликвидация.

Фото: последствия ударов РФ по Одесской области (t.me/odeskaODA)

На местах происшествия работают спасательные и экстренные службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление России против гражданского населения.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 22 июля Россия атаковала Украину 4 ракетами и 216 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть попадания.

В частности, российские захватчики атаковали дронами Киевскую область.

В Бучанском районе пострадали пять мирных жителей, среди них - трое детей. Они получили острую реакцию на стресс.

Всего в результате атаки врага повреждены пять частных домов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Война в Украине Атака дронов
Новости
Сырский выступил с первым заявлением на фоне отставки
Сырский выступил с первым заявлением на фоне отставки
Аналитика
Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову
Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Ульяна Безпалько Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову