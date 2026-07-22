Россияне атаковали дронами Одесскую область: поврежден газопровод, есть погибшая
Российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область беспилотниками. Под ударами оказалась гражданская инфраструктура и магистральный газопровод, погибла женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
В одном из населенных пунктов вражеский дрон попал в двухэтажный малоквартирный дом. В результате удара погибла женщина.
В другом населенном пункте в результате попадания беспилотника обрушилась крыша частного жилого дома. Прошло без пострадавших.
В результате атаки также повреждено складское помещение для хранения табака и магистральный газопровод, что привело к его разгерметизации. На месте возник пожар, продолжается его ликвидация.
Фото: последствия ударов РФ по Одесской области (t.me/odeskaODA)
На местах происшествия работают спасательные и экстренные службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление России против гражданского населения.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 22 июля Россия атаковала Украину 4 ракетами и 216 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть попадания.
В частности, российские захватчики атаковали дронами Киевскую область.
В Бучанском районе пострадали пять мирных жителей, среди них - трое детей. Они получили острую реакцию на стресс.
Всего в результате атаки врага повреждены пять частных домов.