Слава Демин сказал все, что думает о рейдах ТЦК на концертах: "Если отбросить эмоции"

Рейды представителей ТЦК , которые состоялись на концертах ОЭ, Антона Тимошенко и фестиваля в Харькове, спровоцировали нешуточные споры в сети. И известный ведущий Слава Демин рассказал, что он думает о так называемых "облавах".

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) он сказал, могут ли эти рейды повлиять на "живые" выступления артистов.

"Мне кажется, что, конечно, есть люди, которые боялись идти на концерт, но это не большее количество людей. Это первое. А во-вторых, насколько я понимаю, арестовывали тех людей, которые нарушали определенный закон. Если отбросить эмоции и посмотреть на эту историю именно под таким углом", - заявил Слава.

Также он поделился мнением о том, что из-за таких рейдов артисты якобы могут начать отменять концерты. Эти слухи начали появляться в сети уже после первой "облавы" на концерте "Океана Эльзы".

"Думаю, что нет. Потому что мы все же помним, что концерты планируются заранее и организаторы также делают концерты заранее. За полгода, даже иногда за год. Поэтому я думаю, что ближайшие месяцы, до нового года, никто концерты отменять не будет", - считает Демин.

Демин сделал заявление о рейдах ТЦК (фото: instagram.com/slavademin_official)

"Я думаю, что просто артисты и их менеджмент, да и организаторы, также будут наблюдать, как будут дальше развиваться эти так называемые рейды. И покажет время. Потому что, например, находясь на третьем концерте "Океана Эльзы", я не увидел ни одного представителя ТЦК или полиции. Соответственно, я так понимаю, что была одноразовая акция", - добавил он.

Кроме того, в комментарии для РБК-Украина своим мнением поделился известный продюсер Вадим Лисица. Он заявил, что эти рейды действительно могут пугать, но нарушающих закон.

"По моему мнению, рейды ТЦК обычно немного пугают уклонистов и нарушителей. Но я не думаю, что музыкальная культура пострадает от наведения порядка в этой сфере. Сейчас решается, будет ли существовать Украина как Государство. Для нас это самое важное", - заявил Лисица.

Вадим Лисица (скриншот)

Рейды ТЦК в Украине - где они состоялись

11 октября ТЦК появились на концерте "Океана Эльзы", но на втором и третьем "сольнике" группы их не было.

Впрочем, затем ситуация повторилась в Черкассах. ТЦК появились на концерте юмориста Антона Тимошенко. А 14 октября стало известно об "облаве" в Харькове. ТЦК устроили рейд на фестивале, а впоследствии стало известно, что некоторых артистов они забрали с собой.