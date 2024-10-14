Мария Бурмака откровенно высказалась о рейдах ТЦК на концертах. Как отреагировала сеть

Что об этом известно, как отреагировали на публикацию артистки пользователи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на ее Facebook .

Что написала Бурмака

Звезда украинской сцены заметила, что не знает, какое мнение в этой ситуации будет правильным.

"У меня нет мнения по поводу ТЦК. Я не знаю, как правильно. С одной стороны понимаю, что есть базовый страх и человек по своей природе не может хотеть идти на смерть. Что поколение детей уже сейчас будут расти без родителей, и пап им никто не заменит. Папа не носит на руках, не водит в парк, не воспитывает, не ведет в школу или садик за руку, не покупает сапожки на зиму и не проверяет уроки, не видит, как растет его ребенок", - написала Бурмака.

"И что совсем рядом, на расстоянии несколько часов в поезде, через границу живут себе мужчины, спокойно ходят по улицам, на концерты и в рестораны, проводят время с семьями, растят своих детей и даже в страшном сне не представляют, перед какими экзистенциальными. вызовами стоят мужчины в Украине. А с другой стороны - какая адская несправедливость, что погибают одни, и уже погибли десятки тысяч, а их матери, жены, дети, сестры всегда будут нести эту ежедневную боль. Что мужчины пошли добровольцами, а теперь не имеют права на демобилизацию", - добавила она.

Мария Бурмака высказалась об "облавах" ТЦК на концертах (фото: instagram.com/mariaburmaka)

Мария также отметила, что считает нечестным тот факт, что некоторые люди могут сохранить собственные жизни, если имеют для этого финансовую возможность, тогда как другие без такой возможности не смогут это сделать.

"Из-за экономического бронирования одни смогут за деньги сохранить свою жизнь ценой других жизней, в которых денег не получилось заработать. Не украли. Для кого отвоевывается Украина сейчас?" - поинтересовалась артистка.

Певица озвучила свое мнение и пользователи активно отреагировали (фото: instagram.com/mariaburmaka)

Как реагирует сеть

Тем временем пользователи в комментариях продолжают обсуждать написанное Бурмакой. Их реакцию на пост можно увидеть ниже: