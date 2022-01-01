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Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт №8 - тушкована капуста з секретним інгредієнтом

Автор: Світлана Мащенко

Традиційний український Святвечір, який напередодні Різдва збирає за столом велику родину, має особливі кулінарні звичаї – на столі має бути 12 пісних страв, до куштування яких варто приступати, коли на небі з’явиться перша зірка.

Як приготувати особливу тушковану капусту, що прийдеться до смаку всім – читайте в матеріалі Styler.

Щоб вона вийшла надзвичайно смачною, додамо до свіжої капусти секретний інгредієнт – квашену капусту, а також солоні огірки.

Інгредієнти для страви

  • 1 середня капуста - 1кг
  • 250 грам квашеної капусти
  • Гриби
  • 5-6 штук невеликих солоних огірки
  • 2 столові ложки томатної пасти
  • 1 столова ложка цукру
  • Рослинна олія
  • Сіль і перець за смаком

Покрокове приготування

Нашаткуйте дрібно капусту. Нагрійте в сковороді олію і помістіть капусту у сковороду. Додайте 0,5 склянки води. Накрийте кришкою і тушкуйте 30 хвилин.

Потім додайте порізані на кружальця огірки, гриби, кислу капусту, цукор і томатну пасту. Якщо треба, посоліть і поперчіть.

Все добре перемішайте і тушкуйте ще 15 хвилин.

Наша особлива капуста готова!

Меню на Святвечір може виглядати так:

  1. Кутя
  2. Борщ з вушками
  3. Грибова юшка
  4. Вареники
  5. Голубці
  6. Маринований оселедець
  7. Мариновані гриби
  8. Заливна риба
  9. Тушкована капуста
  10. Квасоля
  11. Узвар
  12. Пампушки

І пам’ятайте на вечерю в цей день запізнюватися не можна!

Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, борщ "з вушками", пампухи, вареники з капустою, маринований оселедець, карпатську грибну юшку, а також узвар.

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