Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт №8 - тушкована капуста з секретним інгредієнтом

Традиційний український Святвечір, який напередодні Різдва збирає за столом велику родину, має особливі кулінарні звичаї – на столі має бути 12 пісних страв, до куштування яких варто приступати, коли на небі з’явиться перша зірка.
Як приготувати особливу тушковану капусту, що прийдеться до смаку всім – читайте в матеріалі Styler.
Щоб вона вийшла надзвичайно смачною, додамо до свіжої капусти секретний інгредієнт – квашену капусту, а також солоні огірки.
Нашаткуйте дрібно капусту. Нагрійте в сковороді олію і помістіть капусту у сковороду. Додайте 0,5 склянки води. Накрийте кришкою і тушкуйте 30 хвилин.
Потім додайте порізані на кружальця огірки, гриби, кислу капусту, цукор і томатну пасту. Якщо треба, посоліть і поперчіть.
Все добре перемішайте і тушкуйте ще 15 хвилин.
Наша особлива капуста готова!
І пам’ятайте на вечерю в цей день запізнюватися не можна!
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