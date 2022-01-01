Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт №8 - тушеная капуста с секретным ингредиентом

Традиционный украинский Святвечер, канун Рождества, собирает за столом большую семью имеет особые кулинарные обычаи – на столе должно быть 12 постных блюд, к вкушению которых стоит приступать, когда на небе появится первая звезда.
Как приготовить особую тушеную капусту, что придется по вкусу всем – читайте в материале Styler.
Чтобы она получилась необычайно вкусной, добавим к свежей капусте секретный ингредиент – квашеную капусту, а также соленые огурцы.
Нашинкуйте мелко капусту. Нагрейте в сковороде масло и поместите капусту в сковороду. Добавьте 0,5 стакана воды. Накройте крышкой и тушите 30 минут.
Затем добавьте порезанные кружочками огурцы, грибы, кислую капусту, сахар и томатную пасту. Если надо, посолите и поперчите.
Все хорошо перемешайте и тушите еще 15 минут.
Наша особая капуста готова!
И помните на ужин в этот день опаздывать нельзя!
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