Зеленский подписал продление мобилизации и военного положения еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о продлении мобилизации и военного положения. Они будут действовать, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Верховной Рады.

"Верховная Рада получила подписанные президентом Украины законы", - отметили в парламенте.

Речь идет об указах:

4928-IX - продлевает срок действия военного положения со 2 августа 2026 года на 90 суток

4929-IX - продлевает срок проведения мобилизации со 2 августа 2026 года на 90 суток.

Это уже 20 продление этих режимов с начала полномасштабного вторжения.

Какие обязанности действуют во время военного положения

Во время военного положения военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны выполнять ряд установленных законом требований. В частности, они должны:

состоять на военном учете по месту жительства или нахождения;

своевременно обновлять персональные данные в Едином государственном реестре;

постоянно иметь при себе паспорт и военно-учетный документ - в бумажной или электронной форме;

являться в ТЦК или учебные центры в определенные сроки;

раз в год проходить военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе.

Кого могут мобилизовать

Обязательной мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для отсрочки. Перед направлением в воинские части все мобилизованные проходят базовую военную подготовку в учебных центрах.

Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут призвать только в определенных законом случаях - если они являются офицерами запаса или уже проходили срочную военную службу. В других случаях вступить в ряды ВСУ они могут исключительно добровольно.

Женщины, состоящие на военном учете, могут быть привлечены к обороне государства только по собственному желанию.