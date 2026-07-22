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Хмара встретился с Драпатым и озвучил первые общие шаги на должностях

16:22 22.07.2026 Ср
2 мин
Одно из ключевых направлений - перенос войны на территорию России
aimg Валерий Ульяненко
Хмара встретился с Драпатым и озвучил первые общие шаги на должностях Фото: Евгений Хмара и Михаил Драпатый (t.me/ministry_of_defense_ru)
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Украина будет продолжать ударное и технологическое давление на Россию и готовит новые решения по защите неба. В частности, речь идет о расширении масштабов дальнобойных ударов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил врио министра обороны Евгений Хмара по итогам встречи с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым.

"Договорились быть честными друг с другом, все разногласия решать в интересах украинских воинов. Совместно сможем выполнить поручение президента и обеспечить условия для максимальной эффективности наших Сил обороны", - подчеркнул он.

Для этого планируется обеспечить развитие технологий и стабильный доступ боевых частей к эффективным средствам поражения.

Ключевыми направлениями работы определены:

  • перенесение войны на территорию РФ посредством асимметричных решений;
  • обеспечение дальнобойными средствами и развитие технологий;
  • масштабирование deep strike, middle strike и НРК;
  • сохранение жизней украинских воинов.

"Также обсудили с главнокомандующим видение будущего. У нас есть общая позиция по развитию Сил обороны Украины. Президент Владимир Зеленский поддержал наше видение", - отметил Хмара.

Он добавил, что в настоящее время Минобороны и Генштаб прорабатывают практические шаги по принуждению России к долгосрочному миру на условиях Украины.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ.

РБК-Украина также писало, какое будущее ждет эксглавкома ВСУ Александра Сырского и эксначальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова после отставки.

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