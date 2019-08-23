Провідник в змові: Укрзалізниця оскандалилася через зухвалих грабіжників

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Про випадок крадіжки в поїзді розповіла потерпіла пасажирка

Укрзализныця потрапила у черговий скандал після випадку крадіжки в одеському поїзді, при цьому провідник виявився у змові зі зловмисниками. Про інцидент розповіла Дарія Савченко, яку намагалися пограбувати пізно вночі у своєму купе. Як написала дівчина на своїй сторінці в Facebook, УЗ вже пообіцяла відреагувати на подію.

Пасажирка їхала в поїзді "Одеса" 23М в 4-му вагоні. Разом з нею в купе був ще один попутник, який спав. Під ранок вона прокинулася від шуму і помітила, що з'явилися ще два невідомих, які намагалися поцупити її рюкзак, в якому знаходилися телефони, гроші, гаманець і документи.

"Крізь сон і стукот коліс поїзда, чую як відбувається якийсь рух біля мене. Відкриваю очі, чесно, я спочатку подумала що це продовження сну. Бачу, ширяє рюкзак наді мною. Я злякалася, підскакую, а тут чоловічі руки східної національності тягнуть його до себе. Нас в купе весь час було двоє, а тут ще двоє в капелюхах з'явилися", - розповіла Савченко.

Вона змогла вирвати свій рюкзак і виштовхнути злодіїв з купе, і в коридорі помітила ще двох спільників "такий же східної зовнішності". Зловмисники зникли в сусідньому вагоні. Дівчина разом з сумкою вирушила до провідника, щоб викликав чергового по поїзду, але "виявляється такої опції в Укрзалізниці вже немає". Також вона попросила співробітника УЗ попередити всіх провідників у складі.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Пішла вдруге до провідника за чаєм, а ми вже кудись під'їжджали. Його у своєму купе не було. Виглядаю у тамбур, стоїть мій провідник і спілкується з цими хлопцями. Мило", - написала дівчина.

Крім того повідомляється, що там же в потязі інша пасажирка - 70-річна пенсіонерка - розповіла, що її зловмисники прикривали ковдрою, поки обкрадали сплячого попутника поруч із нею.

"От що робити в такій ситуації, коли поліції у поїзді немає, а провідник у змові, так як без квитка пустив 4 шафи в поїзд?!" - йдеться у публікації.

Савченко проінформувала з приводу інциденту УЗ і поліцію.

"Написала Укрзалізниця куди дзвонити і що робити. Подзвонила на гарячу, залишила заяву. Ще з вагона потрібно було дзвонити в 102. Але куди дзвонити, якщо зв'язок 1 палиця і та через раз. Проїзні документи на руках, дані провідника передала, заяву залишила. Сказали, що мені скажуть рішення і будуть ще зв'язуватися", - розповіла вона.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Користувачі мережі обурюються через ситуацію і в коментарях до публікації зазначають, що потрібно було обов'язково дзвонити в поліцію "по гарячих слідах", щоб злочинців оперативно затримали прямо на наступній станції.

Дарина... ось навіть слів немає. По приїзду на вокзалі потрібно в лінійну поліцію піти і написати заяву! Там працювали завжди нормальні люди.

Дзвонити на 102, повідомити про ситуації, нехай їх зустрінуть на наступній станції.

Немає слів, і все так сумно, від розуміння того що ти не захищений і не можеш звернутися до провідника, так як він у змові...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно в поїзді Рахів - Київ пасажир поскаржився на зламаний кондиціонер, з-за чого температура повітря у вагоні сягала +34 градусів. Тим часом вартість "люксового" квитка становила 1600 гривень.

Також ми писали про те, що Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через сервіс - у вагоні фірмового поїзда "Оберіг" Харків-Київ були помічені таргани, а пасажирам дали вологу постіль.

Нагадаємо, нещодавно в "Укрзалізниці" розповіли, чи повинні пасажири прибирати постіль і заодно поскаржилися на регулярне злодійство постільних комплектів, яке здійснюють пасажири, які подорожують перевізником.