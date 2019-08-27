Ну и что, что ребенок инвалид: Укрзализныця угодила в скандал из-за проводника

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пассажирка поезда Киев - Запорожье рассказала про инцидент

Укрзализныця попала в скандал из-за действий проводника в поезде №738 сообщением Киев - Запорожье, который отказывался помочь ребенку с инвалидностью. Про инцидент рассказала пассажирка Елена Шило на своей странице в Facebook - женщина расценивает поведение сотрудника УЗ как вымогательство.

Она купила билеты на поезд-трансформер на 24 августа, в котором купе расчитано на 6 человек.

"При посадке проводник видел, что Полина инвалид и ей тяжело в ортезах подниматься по крутым ступенькам в вагон, а я с двумя тяжелыми чемоданами и, помощи не предложил, а потребовал предъявить не только билеты и мой паспорт, но и ее паспорт долго изучал, помощи при посадке не дождались", - говорится в публикации.

Предстояла шестичасовая поездка, а девочке нельзя долго сидеть. Поэтому Елена забралась на вторую полку, чтобы освободить для дочери немного места.

"Пассажиры в купе принципиальные, молодые гламурные девушки, и им нужно было занять конкретно свои места возле окошка и они ради этого готовы были идти по трупам, та ладно, я залезла на вторую полку. Пришел проводник и начал стаскивать меня оттуда, пассажиры стали его поддерживать, мол вы купили сидячте места и должны ехать сидя", - рассказала Шило.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На вопрос женщины относительно надлежащих условий для поездки для ребенка с инвалидностью проводник категорически стал настаивать, что сидеть нужно на местах согласно купленным билетам, или же можно при желании перейти в свободное купе при доплате 200 гривен с человека.

"Это вымогательство! Верхнюю полку откинул назад, тем самым убрав преграду от кондиционера, едем и дубнем", - написала она.

Елена отметила, до до этого случая проводники входили в ее с ребенком ситуацию и всячески помогали.

"А тут прям целая проблема или попытка заработать? На ком, на инвалидах? Наверное проводники забывают, что они должны не только следить за порядком, но и помогать пассажирам комфортно доехать. Да и купе расчитанное на 4 человек с четырьмя чемодана и явно маловато для 6 человек с 6 чемоданами и в проходе стоять нельзя", - возмущается женщина.

В комментариях к сообщению пользователи сети возмущаются подобным отношением проводников к инвалидам и пишут, что "просто всем поф*г". Елена добавила, что при покупке билетов ее не предупредили о том, что поездка предстоит в трансформере и считает, что действия проводника "явно тянут на вымогательство".

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно в поезде Рахов - Киев пассажир пожаловался на сломанный кондиционер, из-за чего температура воздуха в вагоне достигала +34 градусов. Тем временем стоимость "люксового" билета составляла 1600 гривен.

Также мы писали о том, что Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за сервиса - в вагоне фирменного поезда "Оберег" Харьков-Киев были замечены тараканы, а пассажирам дали влажную постель.