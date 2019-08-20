50 гривен творять дива: Укрзалізниця потрапила в черговий скандал

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: РБК-Україна)

В поїздах Укрзалізниці панує повний хаос

Укрзалізниця знову оскандалилась через безквиткове перевезення пасажирів у регіональному поїзді №821/822, що курсує за рейсом Запоріжжя - Харків. Одна за пасажирок залишила скаргу на перевізника, пише паблік "Громадський контроль Укрзалізниці" у Facebook.

Жінка в своєму дописі розповіла, що експрес влітку курсує майже порожнім, а провідники за хабарі у 50 гривень безкарно беруть додаткових пасажирів.

Оскільки ціни на перевезення доволі високі, а попит на маршрут влітку низький, поїзд працює майже вхолосту.

Так, у вагоні між станціями Павлоград - Лозова їхало усього сім пасажирів і ще двоє без квитків, які домовилися з провідником.

Жінка пише, що на Лозовій пасажирів трохи додалося.

"Після Лозової людей трохи додалося, як з квитками, так і без таких. Знову не залишили на вокзалі бабулю з величезною кравчучкой, яку вона заштовхала прямо в салон, при цьому також обдарувавши провідника півсотнею", - скаржиться пасажирка.

Укрзалізниця потрапила в скандал (скрін: facebook.com/publiccontrolUZ)

Дописувачка пропонує Укрзалізниці звернути увагу на дану ситуацію. І запустити цей "даремний експрес", приміром, за маршрутом Кривий Ріг - Генічеськ, що влітку користується шаленим попитом, а квитки завжди в дефіциті.

Укрзалізниця потрапила в скандал (скрін: facebook.com/publiccontrolUZ)

Організація "Громадський контроль Укрзалізниці" відреагувала на скаргу пасажирки і підтвердила її слова - поїзд і справді напівпорожній, а провідники беруть "безбілетників" за 50 гривень.

Укрзалізниця потрапила в скандал (скрін: facebook.com/publiccontrolUZ)

До слова, в "Укрзалізниці" розповіли, чи повинні пасажири прибирати постіль і заодно поскаржилися на регулярне злодійство постільних приналежностей, яке здійснюють пасажири, які подорожують перевізником.

Також ми писали про те, що в поїзді Рахів - Київ пасажир поскаржився на зламаний кондиціонер, через що температура повітря у вагоні сягала +34 градусів. Тим часом вартість "люксового" квитка становила 1600 гривень.