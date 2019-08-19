Волога постіль і килими з тарганами: Укрзалізниця знову оскандалилася

Фото: колаж РБК-Україна

У мережі поскаржилися на сервіс у фірмовому поїзді УЗ

Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через сервіс - у вагоні фірмового поїзда "Оберіг" Харків-Київ були помічені таргани, а пасажирам дали вологу постіль. Про ситуацію розповіла пасажирка Ірина Роменська на своїй сторінці в Facebook.

Також жінка опублікувала фото зі старими килимами, які УЗ обіцяла забрати з вагонів поїздів.

"Привіт, фірмовий поїзд "Оберіг", привіт, вічний килим, привіт, тарганчики, а я думала, що ви вже давно вимерли, але ні, ви всі тут, сюрприз, о, а ось і волога постіль, як я скучила. Ну, що, чекаю провідницю!" - йдеться в публікації.

Обурена пасажирка поскаржилася провідникам на те, що їй принесли вологу постіль, на якій неможливо спати. Зазначається, що після цього досить оперативно - "зі швидкістю звуку" - Ірині принесли нову, цього разу суху.

Також провідниця навіть висловила подив: мовляв, "тю, то ще не мокра, вам пощастило, а буває, що мокра, та ще й дірява!"

Укрзалізниця потрапила в новий сказдал через сервісу (Фото: facebook.com/innashanoylo)

А ось реакція з приводу комах у вагоні поїзда виявилася досить дивна.

"А тарганів не бійтеся, вони сплять вночі!", - передала Роменська слова "провідниці душки".

Працівниця УЗ поскаржилася їй на великі клопоти, так як за 15-хвилинну зупинку в Києві вони повинні встигнути випустити всіх пасажирів, прибрати і потім прийняти нових.

"З усього вагона постіль попросила замінити тільки я. Волога у двох моїх сусідів. Висновок - всіх нас**ти. Їду, коротше", - написала вона в коментарях до своєї побликации.

Скрін коментарів

Користувачі мережі обурилися подібним сервісом і поділилися в коментах проблемами, з якими вони зіткнулися в поїзді.

Як повідомлялося раніше, в "Укрзалізниці" розповіли, чи повинні пасажири прибирати постіль і заодно поскаржилися на регулярне злодійство постільних приналежностей, яке здійснюють пасажири, які подорожують перевізником.

Також ми писали про те, що в поїзді Рахів - Київ пасажир поскаржився на зламаний кондиціонер і температура повітря у вагоні сягала +34 градусів. Тим часом вартість "люксового" квитка становила 1600 гривень.