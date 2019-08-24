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Дитина випала з поїзда: Укрзалізниця потрапила в серйозний скандал

STYLERЖиття    24.08.2019 - 12:43
Дитина випала з поїзда: Укрзалізниця потрапила в серйозний скандал
Укрзалізниця потрапила в скандал (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Найімовірніше, потяги не перевіряють на справність перед поїздкою

Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через сервіс - двері поїзда Гречани-Жмеринка не закриваються навіть під час руху. Крім того, нещодавно транспорт ледь не занапастив життя дитини. Подробицями поділився Олександр Подуфалов в соціальній мережі Facebook.

"21.08. Поїзд Гречани - Жмеринка. Ще недавно дитина випала з поїзда. Укрзалізниця, за чужих дітей серця у вас не болять?" - зазначено в повідомленні.

Дитина випала з поїзда: Укрзалізниця потрапила в серйозний скандалУкрзалізниця потрапила в скандал (скріншот: Олександр Подуфалов)

Коментатори тут же почали обговорювати побачене. Користувачі стверджують, що транспорт, найімовірніше, не оглядають на справність перед поїздками:

  • Це правда. Я їхала в такий електричці, хлопці порожні пляшки викидали за двері.
  • З вітерцем!
  • Поїзда не ремонтувалися, бо вони для бідних і пенсіонерів. Така у нас влада. Ганьба!
  • Жахливо, але нічого не зробити, на жаль.

Дитина випала з поїзда: Укрзалізниця потрапила в серйозний скандалУкрзалізниця потрапила в скандал (скріншот: Олександр Подуфалов)Дитина випала з поїзда: Укрзалізниця потрапила в серйозний скандал

Ми писали про те, що Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через сервіс - у вагоні фірмового поїзда "Оберіг" Харків-Київ були помічені таргани, а пасажирам дали вологу постіль.

Нагадаємо, нещодавно в "Укрзалізниці" розповіли, повинні пасажири прибирати постіль і заодно поскаржилися на регулярне злодійство постільних приналежностей, яке здійснюють пасажири, які подорожують перевізником.

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