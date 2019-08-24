Дитина випала з поїзда: Укрзалізниця потрапила в серйозний скандал

Найімовірніше, потяги не перевіряють на справність перед поїздкою
Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через сервіс - двері поїзда Гречани-Жмеринка не закриваються навіть під час руху. Крім того, нещодавно транспорт ледь не занапастив життя дитини. Подробицями поділився Олександр Подуфалов в соціальній мережі Facebook.
"21.08. Поїзд Гречани - Жмеринка. Ще недавно дитина випала з поїзда. Укрзалізниця, за чужих дітей серця у вас не болять?" - зазначено в повідомленні.
Укрзалізниця потрапила в скандал (скріншот: Олександр Подуфалов)
Коментатори тут же почали обговорювати побачене. Користувачі стверджують, що транспорт, найімовірніше, не оглядають на справність перед поїздками:
Укрзалізниця потрапила в скандал (скріншот: Олександр Подуфалов)
Ми писали про те, що Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через сервіс - у вагоні фірмового поїзда "Оберіг" Харків-Київ були помічені таргани, а пасажирам дали вологу постіль.
Нагадаємо, нещодавно в "Укрзалізниці" розповіли, повинні пасажири прибирати постіль і заодно поскаржилися на регулярне злодійство постільних приналежностей, яке здійснюють пасажири, які подорожують перевізником.