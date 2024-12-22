ua en ru
Вс, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Черный смокинг и сумка Dior: в сети посчитали стоимость лука жены Усика на его поединке против Фьюри

Воскресенье 22 декабря 2024 18:30
UA EN RU
Черный смокинг и сумка Dior: в сети посчитали стоимость лука жены Усика на его поединке против Фьюри Александр Усик с женой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети посчитали стоимость образа жены Александра Усика - Екатерины, в котором она пришла поддержать мужа во время его боя-реванша с британцем Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram "Вогник".

Так, любимая нашего чемпиона для выхода в свет выбрала элегантный образ: бархатный смокинг с брюками от Tom Ford стоимостью более 3000 евро.

Черный смокинг и сумка Dior: в сети посчитали стоимость лука жены Усика на его поединке против Фьюри

Черный смокинг и сумка Dior: в сети посчитали стоимость лука жены Усика на его поединке против Фьюри

Екатерина Усик с Мудриком и подругами (скриншот)

Свой "лук" она дополнила сумочкой Lady Dior за 5900 евро (257 535 гривен), бриллиантовым крестиком Graff - за более 37000 евро (161 5050 гривен), серьгами - 15300 (667 845 гривен), и браслетом Alhambra бренда Van Cleef & Arpels, стоимость которого - 34500 евро (1 505 925 гривен).

В целом образ избранницы Усика оценивается в 5,2 миллиона гривен.

Черный смокинг и сумка Dior: в сети посчитали стоимость лука жены Усика на его поединке против Фьюри

Черный смокинг и сумка Dior: в сети посчитали стоимость лука жены Усика на его поединке против Фьюри

Александр Усик с женой (скриншот)

Отметим, после победы над британцем именно Екатерина первой посетила раздевалку чемпиона и поделилась совместными кадрами, чем и растрогала сеть.

"Поздравляю Украину с победой. Спасибо за поздравления и поддержку", - написала жена в Instagram.

Напомним, в ночь на 22 декабря украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в бою-реванше, защитив титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

Усик победил Фьюри единогласным решением судей. По итогам 12 раундов все трое рефери констатировали триумф украинского боксера над британцем: 116-112, 116-112, 116-112.

К слову, ранее мы делали подборку из 12 мощных цитат Усика о спорте, Боге и любви к Украине.

Также смотрите 9 очень ярких и глубоких образов Александра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс Отношения Спортсмены
NEWS
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год