12 мощных цитат Усика о спорте, Боге и любви к Украине

Александр Усик снова заставил весь мир говорить об Украине! В вечер субботы, 21 декабря, на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде он одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке-реванше. Этот триумф не только стал очередным доказательством его мастерства, но и показал, насколько Усик остается преданным своим принципам.