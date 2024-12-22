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12 мощных цитат Усика о спорте, Боге и любви к Украине

Воскресенье 22 декабря 2024 16:34
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12 мощных цитат Усика о спорте, Боге и любви к Украине Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Александр Усик снова заставил весь мир говорить об Украине! В вечер субботы, 21 декабря, на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде он одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке-реванше. Этот триумф не только стал очередным доказательством его мастерства, но и показал, насколько Усик остается преданным своим принципам.

Его слова о спорте, вере в Бога и любви к Украине резонируют далеко за пределами ринга. РБК-Украина (проект Styler) предлагает 12 самых мощных цитат чемпиона, которые вдохновляют миллионы.

Мощные цитаты Александра Усика

  • Я никогда не говорю "это невозможно". Я сделаю так, что это станет для меня возможным.
  • Я не убийца, я боксер. Я знаю, что делаю и я делаю это хорошо.
  • Самое главное - это оставлять со своими ногами на земле и никогда не забывать, где ты начал свой путь к успеху
  • Мы должны быть пчелами, которые сами строят свою страну. Создавайте свои правила, не слушайте никого.

12 мощных цитат Усика о спорте, Боге и любви к Украине

Александр Усик (фото: Getty Images)

  • У всех есть страх. Если ты не боишься, ты болен. Есть страх трусости. А есть страх, который тебя заводит. Меня заводит.
  • Я не суперзвезда. Звезды на небесах. Я обычный парень, которому, возможно, что-то немного лучше удается.
  • Не нужно просить у Бога легкую ношу. Лучше попросить более сильные плечи.
  • Я так скажу: когда мы закончим свое существование, каждый человек, потому что он является временным фактором на этой земле, когда мы будем стоять на Судном дне, то Всевышний не будет спрашивать, в какой патриархат мы ходили, он будет спрашивать, сколько ты добрых дел сделал, а любил ли ты своего ближнего, ругал ли его, завидовал ли ему.

12 мощных цитат Усика о спорте, Боге и любви к Украине

Александр Усик (фото: Getty Images)

  • Я чувствовал себя украинцем всегда. Мне об этом говорил папа: "Ты - украинец". В школе я пел гимн перед всеми школьниками. Учительница мне аплодировала.
  • Я не боюсь уезжать в Симферополь и переезжать в другой город. Здесь мой дом, здесь родились дети и паспорт я менять не собираюсь. Я украинец, а Крым - это Украина
  • Я даже и не думал отказываться от украинского паспорта, потому что считаю себя патриотом родной страны и искренне желаю, чтобы Украина процветала. Бог сделал так, что я родился в Украине. Поэтому всегда буду оставаться украинцем.

12 мощных цитат Усика о спорте, Боге и любви к Украине

Александр Усик (фото: Getty Images)

  • Я не собираюсь забывать свой дом, место, где родились мои дети, где я закончил школу, где я вообще начал свое существование. Если бы не Крым, то не было бы Александра Усика.

Ранее мы делали подборку из 9 очень ярких и глубоких образов Александра Усика.

Также узнайте, как звезды поздравили чемпиона с победой над Фьюри.

При написании материала использовались следующие источники: YouTube-каналы "Цитаты известных людей", "Трендец. Правила жизни".

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