От козака до кота. 9 очень ярких и глубоких образов Александра Усика

21 декабря в Эр-Рияде пройдет бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, где определится чемпион мира в тяжелом весе.

Бордовый костюм

На заключительную пресс-конференцию и битву взглядов с Тайсоном Фьюри Усик пришел в стильном бордовом костюме с золотистой вышивкой. Этот оттенок - не только тренд 2024 года, но и имеет глубокий смысл.

Эскиз костюма (фото: instagram.com/damirli_official)

Как отметила основательница бренда Damirli, дизайнер этого образа Эльвира Гасанова (Дамирова) "в контексте Усика этот оттенок подчеркивает его уверенность в себе, решительность и готовность к победе, но в то же время демонстрирует его сдержанность и глубину личности".

Украинский боксер (фото: instagram.com/damirli_official)

Также на костюме есть вышивка золотыми нитками с изображением двух котов. Золотой цвет придает ассоциацию с победой, триумфом и ценностью. Желто-голубые глаза - отсылка к символике Украины.

Александр Усик (фото: instagram.com/damirli_official)

Фиолетовый костюм с белой накидкой

На официальном прибытии перед боем-реваншем с Фьюри украинец появился в символическом образе - фиолетовом костюме с удлиненным двубортным пиджаком и штанами такого же оттенка. Акцентной деталью стала белая меховая накидка с имитацией головы дикого кота и глазами синего и желтого оттенков, которые являются намеком на украинскую символику.

Усик в фиолетовом костюме (Скриншот с instagram.com/gasanova_elvira)

Отметим также, что фиолетовый - это любимый цвет отца Александра Усика, которого также звали Александром. Мужчина умер в 2012 году, однако украинский боксер часто вспоминает его в своих интервью и обращениях.

Символичный костюм боксера (Скриншот с instagram.com/gasanova_elvira)

Хитмен

В октябре 2024 года Усик появился на встречи со своим оппонентом Тайсоном Фьюри в образе Хитмена или же Агента 47 - персонажа знаменитой франшизы, наемного убийцы, созданного с помощью генной инженерии, который в фильме убивает главу Кремля.

Этот образ состоял из классического черного костюма, белой рубашки и красного галстука. Дополнили образ черные перчатки и портфель, в котором были постеры с фото боя Усика с Фьюри. Также для этого образа спортсмен побрил голову на лысо.

Усик в образе Хитмена (фото: instagram.com/usykaa)

Гетман

Александр Усик также неоднократно примерял на себя образы украинского козачества и Запорожской Сечи. 18 мая 2024 года в Эр-Рияде, когда выходил в ринг на первый бой против Тайсона Фьюри, он появился в кунтуше ярко-зеленого оттенка с желтыми вставками и характерными разрезами на рукавах, а также в меховой гетманской шапке с перьями спереди.

Александр Усик в образе гетмана (фото: instagram.com/usykaa)

Белый костюм с контрастной вышивкой

На одной из конференций Усик появился в белоснежном костюме с контрастной черной вышивкой, который одновременно подчеркивал его корни и демонстрировал, что бокс это спорт для настоящих джентльменов. Отметим, что вышивка на костюме имеет крымскотатарские мотивы, так как Усик родом из Крыма.

Украинский боксер в белом костюме с крымскотатарской вышивкой (фото: Getty Images)

Джокер

Перед первым титульным боем с британцем Энтони Джошуа украинский спортсмен предстал в образе Джокера - злодея из одноименного психологического триллера режиссера Тодда Филлипса. Усик надел черную рубашку, желтую жилетку и ярко-оранжевый костюм. Завершал образ галстук с контрастным принтом, а также черная маска.

Усик в образе Джокера (фото: Getty Images)

Образ Джокера с маской (фото: instagram.com/usykaa)

Образ с клетчатым костюмом

Еще один фееричный лук Александра Усика - в клетчатом костюме и кроссовках разного цвета. Так он появился на вечере бокса, а вдохновлялся украинский спортсмен комедийным боевиком британского кинорежиссера и экс-супруга Мадонны Гая Ричи "Джентльмены". В нем рассказывается об американском наркобароне в Англии, который хочет продать свой бизнес, запуская цепочку шантажа и схем, чтобы подорвать его.

Усик в клетчатом костюме (фото: fbu.org.ua.jpg)

Козак

В августе 2022 года на пресс-конференцию перед боем с Энтони Джошуа украинский боксер вышел в образе козака. Он надел шаровары, белую вышиванку с красной вышивкой, коричневый кожаный пояс и сапоги. Завершал образ Усика оселедец - традиционная прическа козаков. Кроме того, спортсмен спел "Ой, у лузі червона калина...".

Усик в образе козака (фото: Getty Images)

Еще один образ козака - на этот раз с красными шароварами и вышиванкой.

Украинский боксер в шароварах и вышиванке (фото: instagram.com/usykaa)

Образы с вышиванками

Часто украинский спортсмен появляется на мероприятиях и в повседневной жизни в вышиванках. В его коллекции есть как традиционные вышитые рубашка, так и оригинальные. Например, черная рубашка-вышиванка с вышитой калиной.

Усик в черной вышиванке (фото: Getty Images)

Украинский боксер со своей супругой Екатериной в вышиванках (фото: instagram.com/usykaa)

Что известно о бое Усик - Фьюри

Напомним, что бой украинского боксера с Тайсоном Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря на Kingdom Arena.

На кону боя будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBO (Всемирная боксерская организация) и WBC (Всемирный боксерский совет).

Церемония взвешивания перед боем показала, что актуальный вес Усика сегодня 102,5 кг, а Фьюри 127,4 кг (интересно, что перед первым поединком "Цыганский Король" весил 118,8 кг, а вот украинец с тех пор набрал всего один килограмм).

MEGOGO покажет в Украине поединок Усик - Фьюри 2 и весь файткард вечера по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.

В мае 2024 года Усик и Фьюри уже встречались на ринге. Тогда бой завершился победой украинца раздельным решением судей.