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Россия ударила дронами по Одессе, есть пострадавшие

13:19 22.07.2026 Ср
2 мин
Один из вражеских беспилотников попал в двухэтажный дом
aimg Валерий Ульяненко
Россия ударила дронами по Одессе, есть пострадавшие Фото: последствия вражеского удара по Одессе (t.me/odeskaODA)
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В среду, 22 июля, российские оккупанты ударили по Одессе беспилотниками. В результате вражеского обстрела есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ГВА Сергея Лысака и заявление главы Одесской ОГА (ОВА) Олега Кипера.

"Враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура. Есть попадание в жилищный сектор. Детали выясняем", - отметил Лысак.

Кипер рассказал, что россияне повредили объекты гражданской инфраструктуры. Кроме того, один из беспилотников попал в двухэтажное здание, есть разрушение.

"По предварительным данным, есть пострадавшие", - добавил он.

Обновлено.

"По предварительным данным, в результате обстрела пострадали два человека: 82-летняя женщина и 54-летний мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь," - позже добавил Лысак.

Повреждены 2-этажное здание и СТО.

Напомним, днем 21 июля российские кафиры атаковали Одессу и область . В центре города были повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома и учреждения.

В результате вражеского удара пострадали два человека - 17-летний парень и 23-летняя девушка.

Кроме того, днем 20 июля россияне нанесли удар по Одессе. Было зафиксировано попадание в объекты инфраструктуры, после чего над городом поднялся густой черный дым, а жители нескольких районов сообщили об отключении света.

В результате вражеского обстрела погибли 3 человека, еще 6 получили различные ранения. Кроме того, повреждения получила газовая магистраль.

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