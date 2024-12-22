ua en ru
Нд, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Чорний смокінг і сумка Dior: у мережі порахували вартість луку дружини Усика на його поєдинку проти Ф’юрі

Неділя 22 грудня 2024 18:30
UA EN RU
Чорний смокінг і сумка Dior: у мережі порахували вартість луку дружини Усика на його поєдинку проти Ф’юрі Олександр Усик з дружиною (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Іванна Пашкевич

У мережі порахували вартість образу дружини Олександра Усика - Катерини, в якому вона прийшла підтримати чоловіка під час його бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram "Вогника".

Так, кохана нашого чемпіона для виходу у світ обрала елегантний образ: оксамитовий смокінг з брюками від Tom Ford вартістю понад 3000 євро.

Чорний смокінг і сумка Dior: у мережі порахували вартість луку дружини Усика на його поєдинку проти Ф’юрі

Чорний смокінг і сумка Dior: у мережі порахували вартість луку дружини Усика на його поєдинку проти Ф’юрі

Катерина Усик з Мудриком та подругами (скріншот)

Cвій "лук" вона доповнила сумочкою Lady Dior за 5900 євро (257 535 гривень), діамантовим хрестиком Graff - за понад 37000 євро (161 5050 гривень), сережками - 15300 (667 845 гривень), і браслетом Alhambra бренда Van Cleef & Arpels, вартість якого - 34500 євро (1 505 925 гривень).

Загалом образ обраниці Усика оцінюється в 5,2 мільйона гривень.

Чорний смокінг і сумка Dior: у мережі порахували вартість луку дружини Усика на його поєдинку проти Ф’юрі

Чорний смокінг і сумка Dior: у мережі порахували вартість луку дружини Усика на його поєдинку проти Ф’юрі

Олександр Усик з дружиною (скріншот)

Зазначимо, після перемоги над британцем саме Катерина першою завітала в роздягальню чемпіона та поділилась спільними кадрами, чим і розчулила мережу.

"Вітаю Україну з перемогою. Дякую за вітання та підтримку", - написала дружина в Instagram.

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою-реванші, захистивши титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. За підсумками 12 раундів усі троє рефері констатували тріумф українського боксера над британцем: 116-112, 116-112, 116-112.

До слова, раніше ми робили добірку з 12 потужних цитат Усика про спорт, Бога та любов до України.

Також дивіться 9 дуже яскравих і глибоких образів Олександра.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Бокс Стосунки Спортсмени
NEWS
"Бути в усіх кабінетах". Зеленський поставив завдання українським дипломатам на 2025 рік
"Бути в усіх кабінетах". Зеленський поставив завдання українським дипломатам на 2025 рік