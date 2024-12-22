Жена Усика показала, как он выглядит после победного боя с Фьюри (фото)

Александр Усик победил Тайсона Фьюри в бою столетия , а его жена Екатерина показала, как он выглядит после реванша. Избранница боксера нежно его поздравила и разместила сразу несколько совместных кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram жены Усика.

Как выглядит Усик после боя

Жена боксера поддерживала его и смотрела бой, в важный для мужа момент она была рядом. Екатерина старается не пропускать бои избранника.

А после реванша жена Усика опубликовала фото, которые были сделаны уже не на ринге.

Усик и его жена (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

"Поздравляю Украину с победой. Люблю", - написала она.

Как выглядит Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Усик несмотря на то, что во время боя Фьюри все же несколько раз попал ему по лицу, выглядел бодрым.

На фото жена боксера нежно его обнимала и целовала, а сам он держал ее за руку. Заметно, что под глазом у Усика появился отек, а на руке была "свезена" кожа. Впрочем, трудно представить бой, особенно победный, без травм и последствий.

Александр Усик и его жена (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Бой-реванш Усика и Фьюри - что известно

В мае украинский боксер победил британца на ринге. Но потом стало известно, что Усик и Фьюри встретятся еще раз - будет реванш. И в ночь с 21 на 22 декабря спортсмены снова вышли на ринг.

Усик перед боем с Фьюри (скриншот)

На Kingdom Arena в Эр-Рияде, Усик и Фьюри продержались все 12 раундов. Украинец победил по решению судей, как было и во время первого поединка. Впрочем, в этот раз рефери пришли к единогласному решению.