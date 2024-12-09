Встреча Зеленского с Трампом и свержение режима Асада в Сирии: новости за выходные

Встреча Зеленского с Трампом

В субботу украинский президент посетил Париж. Он прибыл на церемонию открытия собора Нотр-Дам де Пари.

Первоначально было известно, что у Зеленского запланирована встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном, однако позже оказалось, что Макрон решил собрать президента Украины и Трампа вместе в Елисейском дворце.

РБК-Украина сообщало первые подробности встречи Зеленского с Трампом. Заметим, что это первая встреча после выборов в США, но уже вторая в течение года.

Свержение режима в Сирии

Утром воскресенья, 8 декабря, в Сирии был свергнут режим Башара Асада, который управлял страной более 25 лет. Сирийские повстанцы вошли в Дамаск и захватили здания государственных СМИ и госучреждения.

Больше о том, почему в Сирии снова началась война, узнайте в материале РБК-Украина.

В то же время в отдельном материале РБК-Украина собрало информацию о том, что сейчас известно о ситуации в Сирии.

Реакция ООН на свержение режима Асада

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал конец "диктаторского режима" в Сирии.

Он призвал страну сосредоточиться на восстановлении после внезапного падения властей президента Башара Асада.

В районе станции метро "Золотые Ворота" произошла потасовка

Как рассказали РБК-Украина в столичной полиции, у помещения заведения "Office Repair.Together" собрались представители ЛГБТ-сообщества с целью проведения образовательного мероприятия о ЛГБТ культуре.

Однако позже возникла стычка, поэтому на место прибыла полиция.

Россия подготовила ресурсы для новых обстрелов Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Российская Федерация продолжает готовить ресурсы для новых обстрелов Украины.

"Враг, к сожалению, не меняет тактику и подготовил ресурс к новым обстрелам Украины на аэродромах стратегической авиации", - сказал он.

Посольство США заявило об "увеличении угроз" атак РФ на инфраструктуру Украины

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило об увеличении угроз со стороны российских ракет и беспилотников.

В связи с этим граждан США призвали следить за уведомлениями украинского правительства о воздушных атаках.

В материале РБК-Украина можно подробнее ознакомиться с советами посольства по обеспечению безопасности во время воздушной тревоги.

"Укрэнерго" дало графики света на 9 декабря

В компании объяснили, что, несмотря на то, что энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября, графики отключения света будут применены и сегодня, 9 декабря.

Подробнее ознакомиться с графиками, можно в материале РБК-Украина.

Украинские защитники "зачистили" один из кварталов во Временном Яру

Украинские воины зачистили один квартал города Времен Яр Донецкой области. Однако ситуация на этом направлении остается непростой.

"На данный момент одна из успешных операций - это зачистка одного из кварталов города Часов Яр от вражеской пехотной группы, которой удалось против через Канал и закрепиться в одной из руин. Наши ребята зашли на территорию и зачистили несколько зданий", - пояснил военный.

Прогноз погоды на 9 декабря.

С сегодняшнего дня Украину ожидает потепление. Максимальная температура поднимется до +15 градусов.

Примечательно, что плюсовая температура ожидается даже ночью. Хотя ночные "минусы" все же вероятны на западе и севере - в Черниговской, Сумской, Харьковской, Волынской, Ровенской и Закарпатской областях до -2 градусов.

Подробный прогноз погоды можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.