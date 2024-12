Режим Асада пал. Что сейчас известно о ситуации в Сирии

В конце ноября бойцы антиасадовской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и оппозиционной Сирийской национальной армии напали на правительственные войска на северо-востоке страны. Это нападение положило конец четырехлетнему относительному затишью в Сирии и начало восстание, переросшее в падение режима.

В течение недели повстанцы взяли под контроль ряд важных сирийских городов, в частности, Пальмиру, Хаму и Хомс. А уже вчера вечером повстанцы заявили, что окружили Дамаск и готовятся к его захвату.

Утром повстанцы, которые вошли в Дамаск и взяли под контроль телевидение, вышли в прямой эфир и объявили, что контролируют столицу и свергли режим Асада.

People celebrated in the streets of Damascus after Syria’s opposition fighters entered the city, toppling the Assad regime and declaring Syria free. pic.twitter.com/Fr7WOpkXmX

В то же время в американских СМИ появилась информация от источников в сирийской армии, что правительственные войска вышли из Дамаска, а командование сообщило офицерам, что правление Асада закончилось.

Из Дамаска поступают сообщения о том, что вооруженные люди вошли в дипломатические представительства Ирана и Ирака. Тегеран эвакуировал свой персонал еще за несколько дней до захвата Дамаска.

Пока есть информация, что Башар Асад сбежал из Дамаска. Еще вчера в СМИ сообщали, что его нет ни в одном из мест столицы, где он мог бы обычно находиться. На фоне захвата Дамаска повстанцами из него вылетел самолет, на котором мог находиться сирийский диктатор.

Однако, по данным Reuters и ресурса FlightRadar, самолет скрылся с радаров на высоте около 500 метров. Предполагают, что самолет с Асадом мог разбиться.

Syrian opposition fighters have spoken on state TV to say that ‘the regime of tyrant Bashar al-Assad has been toppled’.



Rebels entered Damascus and freed prisoners ‘unjustly held’ by the regime, as Assad fled the country. pic.twitter.com/czKoGhFViv