Зеленский встретился с Трампом в Париже: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже. Это первая встреча после выборов в США, но вторая за этот год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию BFM TV .

Зеленский и Трамп приехали сегодня в Париж на торжества по случаю открытия восстановленного Собора Парижской Богоматери.

Сначала в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном приехал Трамп. После этого стало известно, что к ним присоединится украинский президент.

Как сообщил журналистам спикер президента Украины Сергей Никифоров, трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона за закрытыми дверями уже началась.

К слову, по прибытии в Елисейский дворец Трамп заявлял, что "мир сходит с ума" и это он сегодня хочет обсудить.

Volodymyr Zelensky et Donald Trump réunis à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron pour une réunion trilatérale pic.twitter.com/9tQgHAgHdT — BFMTV (@BFMTV) December 7, 2024

Обновлено 19:10. Трехсторонняя встреча в Париже завершилась. Как сообщил РБК-Украина спикер украинского президента, она длилась 35 минут. Теперь лидеры отправятся на церемонию открытия Собора Парижской Богоматери.

Контакты Зеленского и Трампа

Первая встреча Зеленского с Трампом в этом году состоялась перед американскими выборами – в конце сентября. Тогда украинский президент посетил Нью-Йорк, чтобы презентовать тогда еще кандидату в президенты США украинский План победы.

Второй раз Зеленский и Трамп контактировали после победы последнего на президентских выборах в ноябре. Тогда Зеленский и Трамп провели телефонный разговор и договорились поддерживать тесный диалог и "развивать сотрудничество" между странами.

"Сильное и твердое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира", - заявлял тогда украинский лидер.

Трамп и война России против Украины

В ходе избирательной кампании Трамп неоднократно делал заявления по поводу войны России против Украины. В частности, тогда еще кандидат в президенты обещал завершить войну "за 24 часа" еще до инаугурации. Однако после победы на выборах Трамп не сделал ни одного публичного официального заявления об Украине или войне.

В то же время, представители его окружения уже успели озвучить ряд собственных планов завершения войны. Все они не предусматривают членство Украины в НАТО, идущее в разрез со стремлением Киева.

Кроме того, Зеленский предупреждал, что "скорое" завершение войны РФ против Украины может привести к потерям для Украины.

"О скором завершении войны - сегодня я верю, что Трамп действительно хочет быстрого решения. Хотя - это не значит, что это получится. Я без упреков", - говорил он во время одной из своих пресс-конференций.