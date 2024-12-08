Только одна очередь отключений. "Укрэнерго" дало графики света на 9 декабря
Графики отключения света будут применены в Украине и 9 декабря. Однако объем ограничений сократят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Сотрудники компании объяснили, что завтра будут применены разные графики для потребителей:
- для бытовых потребителей - одна очередь отключений с 14 до 18 часов;
- для промышленности и бизнеса - применение графиков ограничения мощности с 9 до 19 часов.
"Благодаря масштабным восстановительным работам - энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября", - отметили в компании.
В то же время "Укрэнерго" объяснило, что ремонтные работы все еще продолжаются, а энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", - добавили в компании.
Почему применяются графики отключения света
Напомним, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов пострадали объекты в 14 областях страны.
При атаке энергетические компании были вынуждены ввести экстренные отключения электроэнергии, но впоследствии удалось вернуться к графикам почасовых отключений.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пока невозможно точно спрогнозировать, когда ситуация полностью стабилизируется.
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