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Только одна очередь отключений. "Укрэнерго" дало графики света на 9 декабря

Украина, Воскресенье 08 декабря 2024 18:01
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Только одна очередь отключений. "Укрэнерго" дало графики света на 9 декабря Фото: графики отключения света будут действовать в Украине 9 декабря (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Графики отключения света будут применены в Украине и 9 декабря. Однако объем ограничений сократят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Сотрудники компании объяснили, что завтра будут применены разные графики для потребителей:

  • для бытовых потребителей - одна очередь отключений с 14 до 18 часов;
  • для промышленности и бизнеса - применение графиков ограничения мощности с 9 до 19 часов.

"Благодаря масштабным восстановительным работам - энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября", - отметили в компании.

В то же время "Укрэнерго" объяснило, что ремонтные работы все еще продолжаются, а энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

"Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", - добавили в компании.

Почему применяются графики отключения света

Напомним, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов пострадали объекты в 14 областях страны.

При атаке энергетические компании были вынуждены ввести экстренные отключения электроэнергии, но впоследствии удалось вернуться к графикам почасовых отключений.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пока невозможно точно спрогнозировать, когда ситуация полностью стабилизируется.

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Графики отключения света Отключения света
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