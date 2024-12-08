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Посольство США заявило об "увеличении угроз" атак РФ на инфраструктуру Украины

Украина, Воскресенье 08 декабря 2024 19:02
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Посольство США заявило об "увеличении угроз" атак РФ на инфраструктуру Украины Фото: Посольство США заявило об увеличении угроз от атак РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило об увеличении угроз со стороны российских ракет и беспилотников. В связи с этим граждан США призвали следить за уведомлениями украинского правительства о воздушных атаках.

Об этом заявила РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США.

"В связи с увеличением угроз со стороны российских ракет и беспилотников, направленных на критическую гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность", - подчеркнули в пресс-службе.

В то же время посольство призвало всех американских граждан следить за оповещениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за приложением о "воздушной тревоге" на своем мобильном телефоне.

"Граждане США должны соблюдать все правительственные комендантские часы и быстро выполнять инструкции и искать убежища во время воздушной тревоги", - добавили в Посольстве.

Рекомендации для граждан:

  • определите места расположения укрытий перед воздушной тревогой;
  • загрузите на свой мобильный телефон надежную программу воздушного оповещения;
  • немедленно спрячьтесь, если объявлена воздушная тревога;
  • следите за обновлениями в местных СМИ;
  • сохраняйте запасы воды, еды и медикаментов;
  • следуйте указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Заметим, что в прошлом месяце посольство США в Киеве временно закрывалось. Это произошло после сообщения о возможной "серьезной атаке" на Украину 20 ноября.

О временном закрытии своих посольств в Киеве тогда также объявили Испания и Италия, сославшись на угрозу российских атак. Позже о закрытии своего посольства в Киеве сообщила и Греция.

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отреагировал на распространение в Украине сообщений об угрозе серьезной атаки. Глава государства подчеркнул, что такие панические сообщения только помогают стране-агрессору России.

Кроме того, МИД Украины осудило закрытие иностранных посольств в Киеве. Во внешнеполитическом ведомстве высказались об "информационном нагнетании".

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