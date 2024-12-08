Посольство США заявило об "увеличении угроз" атак РФ на инфраструктуру Украины
Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило об увеличении угроз со стороны российских ракет и беспилотников. В связи с этим граждан США призвали следить за уведомлениями украинского правительства о воздушных атаках.
Об этом заявила РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США.
"В связи с увеличением угроз со стороны российских ракет и беспилотников, направленных на критическую гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность", - подчеркнули в пресс-службе.
В то же время посольство призвало всех американских граждан следить за оповещениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за приложением о "воздушной тревоге" на своем мобильном телефоне.
"Граждане США должны соблюдать все правительственные комендантские часы и быстро выполнять инструкции и искать убежища во время воздушной тревоги", - добавили в Посольстве.
Рекомендации для граждан:
- определите места расположения укрытий перед воздушной тревогой;
- загрузите на свой мобильный телефон надежную программу воздушного оповещения;
- немедленно спрячьтесь, если объявлена воздушная тревога;
- следите за обновлениями в местных СМИ;
- сохраняйте запасы воды, еды и медикаментов;
- следуйте указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.
Заметим, что в прошлом месяце посольство США в Киеве временно закрывалось. Это произошло после сообщения о возможной "серьезной атаке" на Украину 20 ноября.
О временном закрытии своих посольств в Киеве тогда также объявили Испания и Италия, сославшись на угрозу российских атак. Позже о закрытии своего посольства в Киеве сообщила и Греция.
В вечернем обращении президент Владимир Зеленский отреагировал на распространение в Украине сообщений об угрозе серьезной атаки. Глава государства подчеркнул, что такие панические сообщения только помогают стране-агрессору России.
Кроме того, МИД Украины осудило закрытие иностранных посольств в Киеве. Во внешнеполитическом ведомстве высказались об "информационном нагнетании".
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