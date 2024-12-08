Посольство США заявило об "увеличении угроз" атак РФ на инфраструктуру Украины

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило об увеличении угроз со стороны российских ракет и беспилотников. В связи с этим граждан США призвали следить за уведомлениями украинского правительства о воздушных атаках.

Об этом заявила РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США.

"В связи с увеличением угроз со стороны российских ракет и беспилотников, направленных на критическую гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность", - подчеркнули в пресс-службе.

В то же время посольство призвало всех американских граждан следить за оповещениями украинского правительства о воздушных атаках и следить за приложением о "воздушной тревоге" на своем мобильном телефоне.

"Граждане США должны соблюдать все правительственные комендантские часы и быстро выполнять инструкции и искать убежища во время воздушной тревоги", - добавили в Посольстве.

Рекомендации для граждан: