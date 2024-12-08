В Киеве возле Золотых Ворот заметили много полиции: что произошло

В районе станции метро "Золотые Ворота" на улице Ивана Франко заметили сегодня много полиции. Как выяснилось, там произошла потасовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий полиции Киева.

Однако позже возникла потасовка, поэтому на месте прибыла полиция. Пока ситуация спокойная, все стороны инцидента разошлись.

Как рассказали РБК-Украина в столичной полиции, там у помещения заведения "Office Repair.Together" собрались представители ЛГБТ-сообщества с целью проведения образовательного мероприятия о ЛГБТ культуре.

Днем журналист Сергей Гришин опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором было зафиксировано скопление полиции на улице Ивана Франко.

Заметим, что в Украине не первый раз возникает стычка с ЛГБТ-сообществом. В частности, похожая ситуация была 16 июня в Киеве. Это произошло во время Марша равенства в рамках КиевПрайда.

Однако после объявления о Марше в сети начали появляться фейки, из-за которых место проведения было изменено.

В то же время параллельно маршу произошло движение активистов "за традиционные ценности". Однако, чтобы не снизить вероятность столкновений - правоохранители заблокировали активистов.

Детальнее о том, как все же прошел Марш равенства, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.