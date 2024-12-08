Глава ООН приветствовал свержение "диктаторского режима" в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал конец "диктаторского режима" в Сирии. Он призвал страну сосредоточиться на восстановлении после внезапного падения власти президента Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"После 14 лет жестокой войны и падения диктаторского режима сегодня народ Сирии может воспользоваться исторической возможностью построить стабильное и мирное будущее", - сказал Гутерриш.

Он призвал жителей Сирии к спокойствию и избеганию насилия.

"Я снова призываю к спокойствию и избеганию насилия в это чувствительное время, защищая права всех сирийцев без исключения", - подчеркнул генсек.