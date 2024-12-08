Украинские защитники "зачистили" один из кварталов в Часовому Яру, - Силы обороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Даниила Андрея Полухина в эфире "Суспільного".

"На данный момент одна из успешных операций - это зачистка одного из кварталов города Часов Яр от вражеской пехотной группы, которой удалось против через Канал и закрепиться в одной из руин. Наши ребята зашли на территорию и зачистили несколько зданий", - сказал он.

Полухин отметил, что пока не фиксируются значительные изменения в тактике врага, поскольку бои продолжаются в пределах городской полосы. По его словам, ситуация в городе непростая.

"Противник пытается штурмовать позиции наших защитников в районе города Часов Яр, пытается их и обходить, и использует малые пехотные группы в качестве ДРГ, пытающихся завязать бой в тылу, за спинами наших защитников", - пояснил военный.

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