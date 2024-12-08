Дожди и "жара" до +15. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине
С понедельника, 9 декабря, в Украине потеплеет. Максимально температура поднимется до +15 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Завтра, 9 декабря, в большинстве регионов будет тепло. Причем, плюсовая температура ожидается даже ночью. Ночные "минусы" вероятны на западе и севере - в Чернигвской, Сумской, Харьковской, Волынской, Ровенской и Закарпатской областях, до -2 градусов.
Днем в Украине ощутимо потеплеет, в Крыму будет до +15 градусов. Холодно днем будет на западе, севере и востоке, днем минимально до +3 градусов. В Киеве и ночью, и днем в пределах +1...+3.
Что касается дождей, то они пройдут по всей Украине, местами даже со снегом, кроме Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях. В Киеве тоже вероятен дождь.
Погода в Украине 9 декабря (meteo.gov.ua)
Туман в Киеве
Погода в декабре в Украине уже удивила своими перепадами. В Украине то холодает, то снова теплеет. Особенность декабря - туманы.
В частности, погода в Киеве 8 декабря ухудшилась. Киевлян предупредили о гололедице и тумане. Отметим, непрерывная продолжительность туманов составляет обычно от нескольких часов (а иногда полчаса-час) до нескольких суток, особенно в холодный период года.
Туманы препятствуют нормальной работе всех видов транспорта, поэтому прогноз туманов имеет важное практическое значение.
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