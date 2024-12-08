Дожди и "жара" до +15. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

С понедельника, 9 декабря, в Украине потеплеет. Максимально температура поднимется до +15 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Завтра, 9 декабря, в большинстве регионов будет тепло. Причем, плюсовая температура ожидается даже ночью. Ночные "минусы" вероятны на западе и севере - в Чернигвской, Сумской, Харьковской, Волынской, Ровенской и Закарпатской областях, до -2 градусов.

Днем в Украине ощутимо потеплеет, в Крыму будет до +15 градусов. Холодно днем будет на западе, севере и востоке, днем минимально до +3 градусов. В Киеве и ночью, и днем в пределах +1...+3.

Что касается дождей, то они пройдут по всей Украине, местами даже со снегом, кроме Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской областях. В Киеве тоже вероятен дождь.

Погода в Украине 9 декабря (meteo.gov.ua)