"Правление Асада закончилось". Повстанцы вошли в Дамаск, президент вылетел из столицы

Сирийские повстанцы сегодня, 8 декабря, вошли в столицу страны Дамаск, в которой не было никаких признаков развертывания армии. Президент Башар аль-Асад на борту самолета вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters и CNN .

Повстанцы в Сирии после взятия под контроль важного города Хомс продолжили движение в столицу и в воскресенье начали входить в Дамаск.

Они также заявили, что "празднуют новость об освобождении наших заключенных, снятии с них цепей и объявления о конце эпохи несправедливости в тюрьме Седна"

Жители сирийской столицы рассказали представителям западных СМИ, что в центре Дамаска слышны звуки стрельбы, но их причина - неизвестна.

По словам очевидцев, тысячи людей собрались на главной площади Дамаска, махая руками и скандируя "Свободу".

Повстанцы после вывода правительственных войск из ключевых городов в Сирии в течение чуть более недели и взятие под контроль десятков населенных пунктов заявили, что продвигаются в столицу, в том числе к резиденции Асада.

Вместе с тем два высокопоставленных сирийских армейских офицера рассказали Reuters, что президент покинул Дамаск. Заявляется, что Асад для этого воспользовался самолетом, и вылетел из столицы в неизвестном направлении в воскресенье.

Согласно предварительным данным, Асад мог находиться на борту российского самолета Ил-76Т. Между тем, по данным сервиса Flightradar, Ил-76Т по неизвестным причинам в воскресенье пропал с радаров в районе Сирии. Это могло произойти возле Аль-Сувейри.

Сообщается, что в Генеральном штабе Сирийской арабской армии (САР) заявили военнослужащим о падении режима Асада, и дали приказ сложить оружие.

Сирийский офицер рассказал Reuters, что Командование (САР) сообщило офицеров, что "правление Башара Асада закончилось после молниеносного наступления повстанцев".

Между тем сирийские повстанцы уже объявили об успехе революции. Представители оппозиции добавили, что обещают сделать страну демократическим государством, уважать права собственности и сохранять территориальную целостность и суверенитет Сирии, а также "привлечь к ответственности режим Асада".

Силы повстанцев в Сирии также объявили Дамаск "свободным от тирана Башара Асада". Об этом говорится в Telegram-канале Командования военных операций (силі повстанцев).

Перед этим повстанцы заявили, что в Дамаске стали брать под контроль офисы государственных СМИ, чтобы "транслировать объявление о победе над Асадом".

Ситуация в Сирии и стремительная кампания поставнцев

Ранее сообщалось, что сирийские повстанцы в воскресенье вошли в Хомс и объявили о взятии полного контроля над городом. И обїявили о планах двигаться на столицу.

Напомним, что стремительное продвижение повстанческих групп в Сирии началось около полутора недель назад. Они довольно быстро смогли взять под контроль Алеппо, Хаму и другие важные города, в том числе направляющиеся в сторону Дамаска.

Сирийская повстанческая коалиция состоит из исламистских и умеренных группировок, которые, несмотря на разногласия, объединились в борьбе с режимом Асада, террористической организацией "Исламское государство" ("ИГИЛ") и поддерживаемыми Ираном боевиками.

Главной силой в рядах повстанцев называют группировку "Хаят Тахрир Аль-Шам" (ХТШ). Считается, что она якобы имеет поддержку со стороны Турции.

При этом главные союзники Асада Россия и Иран не предоставили сирийскому президенту реальную помощь в сдерживании наступления повстанцев. Сообщалось, что российские и иранские военные и персонал - эвакуируются из Сирии.

Отметим, в администрации Байдена озвучивали мнение, что режим Асада может упасть через несколько дней на фоне стремительного продвижения повстанцев.

7 декабря стало известно, что в одном пригороде Дамаска статую отца Асада, покойного президента Хафеза аль-Асада, сбросили и разбили.

Кроме того, в субботу сирийские повстанцы заявили, что пытаются окружить столицу.

Сирийская армия утверждала, что укрепляется вокруг Дамаска, а государственное телевидение сообщило в субботу, что Асад остался в городе. Но западные СМИ информировали, что сирийский президент, вероятно, сбежал из столицы.

Добавим, по данным Bloomberg, Асад будто бы через посредников просил помощи у США и Дональда Трампа, в попытке либо остаться у власти, либо получить договоренности о гарантиях безопасного отъезда в изгнание, если это потребуется.

Напомним, Башар Хафез аль-Асад является 19-м президентом Сирии. Он занял кресло главы государства 17 июля 2000 года. До этого президентом был его отец, Хафез аль-Асада - в период с 1971 по 2000 год. При его правлении Башара Асада в Сирии началась, и до сих пор продолжается гражданская война.

Сирийский диктатор поддержал своего российского коллегу Владимира Путина в войне РФ против Украины еще с 2014 года.

Весной 2023 года Украина применила в отношении Асада ряд санкций, и лишила украинских государственных наград, выданных ранее.

Недавно в комментарии РБК-Украина политический эксперт Тарас Загородний объяснил, чем грозит Путину возможный крах режима Асада.