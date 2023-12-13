Встреча Зеленского с Байденом, помощь от США и атака на "Киевстар": новости за 12 декабря

Война России против Украины: последние новости

День без связи. Главное о причинах и последствиях сбоя в "Киевстаре"

Сервисы крупнейшего украинского оператора "Киевстар" не доступны в течение дня. Официально сеть атакована хакерами, открыто дело по восьми статьям, есть проблемы с работой банкоматов и pos-терминалов, а в ряде городов "легла" система оповещения о воздушной тревоге.

Позже сообщалось, что компания "Киевстар" продолжает работу над восстановлением услуг после масштабного сбоя из-за атаки хакеров. Ее могут завершить в течение среды, 13 декабря.

Детальнее об атаке на "Киевстар" можете узнать в материале РБК-Украина.

Зеленский приехал в Байден в Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с американским лидером Джо Байденом.

Американские журналисты опубликовали видео прибытия Зеленского в Белый дом. По данным журналистов, Зеленского сопровождают украинский посол Оксана Маркарова, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

Как сообщали в Офисе президента Украины, на переговорах с президентом США Зеленский сфокусируется на обеспечении единства США, Европы и мира вокруг поддержки Украины в защите от российского террора.

Среди ключевых тем переговоров, как говорили в ОП, будет продолжение оборонного сотрудничества между Украиной и США, в частности совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий Зеленского и Байдена на следующий год.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что лидеры двух государств также обсудят срочные потребности Украины и жизненно важную дальнейшую поддержку США в этот критический момент.

Байден выделил Украине помощь в размере 200 млн долларов

Соединенные Штаты Америки вчера, 12 декабря, выделили Украине помощь в размере 200 млн долларов.

Президент Байден находясь в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским заявил, что только что подписал соглашение о выделении Украине 200 миллионов долларов.

Издание The New York Times сообщает, что сидя рядом с Зеленским в Овальном кабинете, Байден открыл свою встречу словами "мы стоим на настоящем переломе истории".

Байден добавил, что Конгрессу необходимо принять дополнительные средства, чтобы предоставить больше помощи Украине.

Байден предупредил о планах Путина ударить по энергообъектам Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал о планах российского диктатора Владимира Путина обстрелять украинские энергообъекты.

По словам американского лидера, глава Кремля планирует ударить по электросетям Украины этой зимой.

"Мы не должны позволить ему достичь успеха", - добавил Байден.

В свою очередь, Зеленский отметил, что хочет укрепить украинскую противовоздушную оборону.

"Украина может победить", - подчеркнул президент Украины.

Стоит заметить, что с начала зимы россияне уже неоднократно пытались атаковать украинские объекты гражданской инфраструктуры с помощью дронов и ракет.

Банки, оборонные фабрики и не только лишь. США и Канада ввели санкции против России

Соединенные Штаты Америки и Канада вчера, 12 декабря, ввели санкции против России. Под ограничения попали оборонные заводы, банки и лиц, участвовавших в выборах на оккупированных территориях.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выполняет обязательства, взятые на себя лидерами "Большой семерки", принимая меры против субъектов третьих стран, которые материально поддерживают войну России против Украины.

Вашингтон нацелился на российские сети военных закупок и тех, кто помогает РФ покупать станки, оборудование и ключевые ресурсы.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что Кремль неуклонно превращает Россию в экономику военного времени, но военная машина российского диктатора Владимира Путина не может выжить только за счет внутреннего производства.

Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила вчера, что Канада вводит новые санкции против 30 граждан России.

Эти санкции вводятся в отношении лиц, которые баллотировались как "кандидаты" на фиктивных "выборах", организованных Кремлем, состоявшихся с 8 по 10 сентября 2023 года на временно оккупированных территориях Украины.

Кабмин согласовал назначение нового главы Донецкой ОВА

Кабинет министров Украины вчера, 12 декабря, согласовал назначение Вадима Филашкина на должность главы Донецкой областной военной администрации.

"Согласовано назначение Филашкина Вадима Сергеевича председателем Донецкой областной государственной администрации", - написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Стоит заметить, что глав областных военных администраций назначает президент Украины Владимир Зеленский. Кабмин такое решение только согласовывает.

Данилов анонсировал изменения в мобилизации в Украине уже в ближайшее время

Новые инициативы по мобилизации в Украине ожидаются уже в ближайшее время. В частности, на следующем заседании Ставки будут рассмотрены предложения по изменениям в данной сфере.

"Мы сейчас запускаем новую программу, мы уже несколько раз на заседаниях Ставки этот вопрос проговаривали. Я думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, по этому поводу", - сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, этот вопрос сейчас комплексно разрабатывается.

"Это и привлечение рекрутинговых компаний, и много других вещей. Я бы не хотел сейчас давать окончательный ответ, потому что еще раз подчеркиваю, оно сейчас в процессе. Единственное, что можно сказать, что на следующем заседании Ставки президент дал указание, чтобы этот вопрос был окончательно подготовлен", - отметил Данилов.

Комментируя вопрос о том, хватит ли Украине людей, чтобы дальше воевать, секретарь СНБО сказал, что в войне постоянно не будет хватать трех вещей.

"У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать оружия, и у вас не будет хватать людей", - констатировал он.

ВСУ отбили один из терриконов в пределах Горловки и захватили позиции противника, - Зеленский

Украинские военные в пределах Горловки в Донецкой области отбили у оккупантов один из терриконов. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

"Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг. Горловка - это Украина! Донбасс - это Украина!" - написал президент Владимир Зеленский.

Также глава государства отметил воинов, которым удалось достичь таких успехов.

"Наши герои - штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады", - отметил президент.