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ВСУ отбили один из терриконов в пределах Горловки и захватили позиции противника, - Зеленский

Горловка, Вторник 12 декабря 2023 13:45
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ВСУ отбили один из терриконов в пределах Горловки и захватили позиции противника, - Зеленский Фото: ВСУ отбили один из терриконов в пределах Горловки и захватили позиции противника (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные в пределах Горловки Донецкой области отбили у окупантов один из терриконов. Также бойцам удалось захватить позиции противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг. Горловка - это Украина! Донбасс - это Украина!" - написал Зеленский.

Также глава государства отметил воинов, которым удалось добиться таких успехов.

"Наши герои - штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады", - отметил президент.

Оккупация Горловки

Горловка Донецкой области с 2014 находится под временной оккупацией России.

До начала широкомасштабного вторжения России, готовясь к возобновлению активной фазы боевых действий, оккупанты устраивали в Горловке, как и на других захваченных территориях, незаконную принудительную "мобилизацию" в ряды действующих в регионе террористических вооруженных формирований.

Добавим, в марте 2022 года появлялись сообщения, что 95 ОГШБр войск ВСУ смогло зайти в Горловку и взять под контроль часть города.

Однако закрепиться на этих позициях не удалось. В дальнейшем украинские воины начали поражать военные объекты российских оккупационных войск на территории города.

Что интересно 21 сентября ВСУ взять трассу Бахмут-Горловка под огневой контроль. Она находится в 3 км от линии столкновения. Туда уже достают как минометы, так и противотанковые расчеты.

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