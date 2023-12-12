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Байден выделил Украине помощь в размере 200 млн долларов

Вторник 12 декабря 2023 21:54
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Байден выделил Украине помощь в размере 200 млн долларов Архивное фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 12 декабря, выделили Украине помощь в размере 200 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

Президент Байден находясь в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским заявил, что только что подписал соглашение о выделении Украине 200 миллионов долларов.

Издание The New York Times сообщает, что сидя рядом с Зеленским в Овальном кабинете, Байден открыл свою встречу словами "мы стоим на настоящем переломе истории".

Байден добавил, что Конгрессу необходимо принять дополнительные средства, чтобы предоставить больше помощи Украине.

Помощь от США

Напомним, в США заканчиваются деньги, которые предназначены для финансирования военной помощи Украине. В связи с этим президент Джо Байден запросил у Конгресса более 100 млрд долларов, в которые входят более 60 млрд долларов для Украины.

Сейчас в Конгрессе есть разногласия по этому пакету, поскольку республиканцы требуют добавить туда предложения по усилению безопасности границ.

Вчера координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби сообщал, что Соединенные Штаты Америки, вероятно, объявят очередной пакет военной помощи Украине. Это произойдет до конца декабря.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский приехал в США. Более подробно о поездке - в материале РБК-Украина.

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