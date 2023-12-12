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Данилов анонсировал изменения в мобилизации в Украине уже в ближайшее время

Украина, Вторник 12 декабря 2023 14:43
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Данилов анонсировал изменения в мобилизации в Украине уже в ближайшее время Фото: секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Новые инициативы в мобилизации в Украине ожидаются уже в ближайшее время. В частности, на следующем заседании Ставки будут рассмотрены предложения, касающиеся изменений в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова ВВС.

"Мы сейчас запускаем новую программу, мы уже несколько раз на заседаниях Ставки этот вопрос проговаривали. Я думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, по этому поводу", - сообщил он.

По его словам, этот вопрос сейчас комплексно разрабатывается.

"Это и привлечение рекрутинговых компаний, и многие другие вещи. Я бы не хотел сейчас давать окончательный ответ, потому что еще раз подчеркиваю, он сейчас в процессе. Единственное, что можно сказать, что на следующем заседании Ставки президент дал указание, чтобы этот вопрос был окончательно подготовлен", - отметил Данилов.

Комментируя вопрос о том, хватит ли Украине людей, чтобы дальше воевать, секретарь СНБО сказал, что в войне постоянно не будет хватать трех вещей.

"У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать оружия, и у вас не будет хватать людей", - констатировал он.

Изменения в мобилизации в Украине

В Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правилах для студентов, но финального текста еще нет. Подробнее о возможных изменениях, которые, вероятно, коснуться отсрочки для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации - в материале РБК-Украина.

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Алексей Данилов Мобилизация в Украине
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