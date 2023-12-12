ГУР взломало федеральную налоговую службу РФ: ее не могут восстановить уже несколько дней

Киберподразделения ГУР осуществили очередную успешную спецоперацию на территории России. На этот раз это была атака на налоговую систему государства-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, во время спецоперации военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов федеральной налоговой службы России, а дальше - в более 2300 ее региональных серверов по всей территории РФ и на территории временно оккупированного Крыма.

"В результате кибератаки все серверы получили вредоносное программное обеспечение", - пояснили военные разведчики.

Параллельно, кроме налоговой, таким же образом была атакована российская ИТ-компания Office.ed-it.ru, которая обслуживала РФ.

"В результате двух кибератак полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ - уничтожена вся база данных и ее резервные копии", - отметили в службе.

В разведке пояснили, что благодаря проведенной операции связь между центральным офисом в Москве и 2300 российскими территориальными управлениями была полностью парализована, как и между налоговой службой РФ и Office.ed-it.ru, которая была для налоговой дата-центром.

"Фактически речь идет о полном уничтожении инфраструктуры одного из основных государственных органов террористической России и многочисленных сопутствующих данных налоговой за большой временной период", - пояснили в ГУР.

Россия несколько дней пытается возобновить работу налоговой

Благодаря работе военных разведчиков интернет-трафик налоговых данных в масштабах всей России оказался в руках военной разведки Украины. Восстановить работу налоговой россияне тщетно пытаются уже четвертый день подряд.

"По оценкам специалистов, паралич в работе налоговой системы РФ продлится минимум месяц. В то же время реанимация налоговой системы государства-агрессора в полном объеме - невозможна", - заявили в ГУР.

Напомним, недавно украинские разведчики также провели кибероперацию против "Росавиации". Удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе РФ.

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