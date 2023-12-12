Игнат об актуальности F-16 для Украины: могут уничтожать российские комплексы С-300 и С-400

Американские истребители F-16 могут уничтожать российские ракетные комплексы С-300 и С-400 прямо там, где они находятся. Эти самолеты значительно помогут Украине в противодействии вражеским атакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, и С-300 и С-400 фактически можно использовать как баллистическую ракету.

Спикер отметил, что оккупанты не учитывают, что ракеты бьют не точно по цели. Так как чем дальше комплекс находится от пуска до потенциальной точки поражения, тем увеличивается его неточность.

"Если где-то 50-60 км, то можно рассчитывать, что где-то там "попадут". А если уж бьют с расстояния 150 км, то точность будет сомнительной. Оккупанты применяют очень часто ракеты С-300 в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и в других областях. Таким образом, ракеты очень часто попадают в жилые дома по гражданской инфраструктуре", - рассказал Игнат.

Что касается С-400, то, как пояснил спикер, дальность его больше, чем С-300. И это позволяет применять этот комплекс с территории России и достигать именно Киева.

Отвечая на вопрос, насколько растет актуальность истребителей F-16 в этом контексте, Игнат отметил, что эти самолеты могут уничтожать вражеские комплексы С-300 и С-400.

"F-16 всегда актуален. Это многоцелевой самолет, который может выполнять ряд полезных функций и преодолевать, уничтожать ПВО противника. А С-300, С-400 - это ПВО противника. Имея на вооружении противорадиолокационные ракеты, скажем как этот самолет может уничтожать комплекс прямо там, где он находится. То есть против ракеты, конечно, он ничего не сделает, а уничтожить комплекс вполне по силам", - пояснил спикер.

F-16 для Украины

Напомним, ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16, которую как раз возглавили Нидерланды и Дания. В целом Украина получит не менее 61 самолета из Дании и Нидерландов.

По данным Politico, украинские пилоты начали летную подготовку на истребителях F-16 в США, и 25 октября уже приступили к полетам на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.

22 октября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.

Добавим, что 7 ноября Нидерланды отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр.

В Воздушных силах ВСУ надеются, что первые F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года.