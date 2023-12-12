Россияне пошли в массированное наступление с бронетехникой на двух направлениях, - Тарнавский
Россияне активно атакуют на Авдеевском и Марьинском направлениях. В массированных наступлениях они используют бронетехнику и авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"Два дня назад враг начал массированные наступательные действия при поддержке бронетехники в Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет авиацию. Управляемые авиабомбы", - говорится в сообщении.
Вражеские атаки за двое суток
За двое суток враг нанес 19 авиаударов. В частности, в течение вчерашнего дня было отбито 42 атаки противника восточнее Новобахмутовки, южнее Северного и Тоненького и в районах Авдеевки, Первомайского и Невельского.
Позавчера на Авдеевском направлении отбиты 49 атак и уничтожены 11 российских танков и 15 других бронемашин.
"Вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге", - информирует Тарнавский.
Он отмечает, что враг активен и в районах Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки, где за прошедшие сутки наши защитники отбили 14 атак.
Ситуация на юго-восточных направлениях
Позавчера на Запорожском направлении силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Новодаровки и западнее Новопокровки. А вчера враг трижды атаковал севернее Приютного и западнее Новопокровки.
В то же время на Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активно наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике.
Потери врага за прошедшие сутки
Общие потери врага за прошедшие сутки составили 430 человек.
Уничтожено 7 единиц военной техники, в том числе:
- 3 танка,
- 2 ББМ,
- единицу спецтехники.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отразили более 40 атак противника на Авдеевском направлении, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Ракетные войска поразили в 3 районах сосредоточения личного состава противника.
Также, согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска 11 декабря продолжили контнаступательные операции в западной части Запорожской области. Также ВСУ продолжали проводить наземные операции в районе Крынок на левом берегу Херсонской области.
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