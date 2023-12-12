Предателя, который сдавал россиянам позиции ВСУ под Авдеевкой, приговорили к 15 годам тюрьмы

Житель Торецка сдавал россиянам позиции ВСУ под Бахмутом и Авдеевкой в Донецкой области. За это его приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

Как установило следствие, злоумышленником оказался 32-летний житель Торецка. В начале полномасштабного вторжения РФ он был дистанционно завербован для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Для сбора развединформации предатель объезжал фронтовую территорию как рядовой гражданин и скрыто фиксировал локации украинских защитников.

Полученные сведения он передавал "связной" с временно оккупированной части Донецкой области. Ею оказалась так называемая "заместитель Горловского отдела МГБ ДНР", которая "отчитывалась" о полученной агентурной информации перед кадровыми сотрудниками ФСБ.

Что именно он передавал россиянам

Разведданные нужны были захватчикам для планирования собственных боевых операций и диверсионных вылазок против украинских войск на восточном фронте.

Фото: Предатель (facebook.com/SecurSerUkraine)

Прежде всего он пытался выявить и передать оккупантам огневые позиции и опорные пункты подразделений ВСУ в районах Бахмута, Авдеевки и Торецка.

Суд признал мужчину виновным в госизмене

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в результате контрдиверсионных мероприятий на территории области в декабре 2022 года. Тогда злоумышленник пытался скрыться от правоохранителей на территории собственного домовладения.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Суды над предателями в Украине

Сотрудник управления госохраны перешел на сторону россиян во время оккупации части Черниговской области. Суд признал его виновным в госизмене и дезертирстве.

Также боевик из "народной комендатуры ЛНР" попал в плен к украинским военным. Его приговорили к 12 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.