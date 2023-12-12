Надежды Украины на контрнаступление не оправдались: Данилов объяснил причины

Надежды Украины на контрнаступление не оправдались. Однако это не значит, что победа будет не на нашей стороне.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война быстрее закончилась. Были надежды, но они не сбылись. То, что мы два года защищаем свою страну - это уже большая победа", - сказал Секретарь СНБО .

Данилов отметил, что украинцы были слишком оптимистичны.

"Люди иногда ошибаются. Нельзя всю жизнь быть отличником", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что ситуация на фронте "очень сложная", а старые учебники по войне, в том числе НАТО - "надо отправить обратно в архивы".

"Не было войны, подобной той, которую мы имеем в нашей стране - ни в 20, ни в 21 веке", - подчеркнул он.

В то же время Данилов отказался говорить, когда появится новый толчок к освобождению временно оккупированных территорий.

"Я могу точно сказать, что мы не остановимся. Мы продолжим борьбу за нашу свободу и независимость", - подытожил он.