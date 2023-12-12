ua en ru
Вт, 12 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Надежды Украины на контрнаступление не оправдались: Данилов объяснил причины

Украина, Вторник 12 декабря 2023 09:41
UA EN RU
Надежды Украины на контрнаступление не оправдались: Данилов объяснил причины Фото: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Надежды Украины на контрнаступление не оправдались. Однако это не значит, что победа будет не на нашей стороне.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война быстрее закончилась. Были надежды, но они не сбылись. То, что мы два года защищаем свою страну - это уже большая победа", - сказал Секретарь СНБО.

Данилов отметил, что украинцы были слишком оптимистичны.

"Люди иногда ошибаются. Нельзя всю жизнь быть отличником", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что ситуация на фронте "очень сложная", а старые учебники по войне, в том числе НАТО - "надо отправить обратно в архивы".

"Не было войны, подобной той, которую мы имеем в нашей стране - ни в 20, ни в 21 веке", - подчеркнул он.

В то же время Данилов отказался говорить, когда появится новый толчок к освобождению временно оккупированных территорий.

"Я могу точно сказать, что мы не остановимся. Мы продолжим борьбу за нашу свободу и независимость", - подытожил он.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные активизировали этим летом наступательные действия на юге и юго-востоке страны.

При этом на фоне значительно уделенного внимания этой теме некоторые западные политики и в СМИ уже называли контрнаступление ВСУ "медленным".

Отметим, что украинское военно-политическое руководство не раз отвечало на такие заявления.

Впрочем, позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что надежды на скорый успех не оправдались, а война сейчас переходит на новый этап. Военные называют его "позиционной" войной статического и изнурительного боя.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не добилась желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ, однако наши защитники не отступают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Вопрос на миллиарды. Зеленский встретится с Байденом и не только: главное о визите в США
Вопрос на миллиарды. Зеленский встретится с Байденом и не только: главное о визите в США
DAILY
Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транш, реформы и новые условия. О чем Украина договорилась с МВФ на 2024 год