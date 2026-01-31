ua en ru
Усилия Трампа были зря? Писториус скептичен о готовности России к миру

Суббота 31 января 2026 15:40
Усилия Трампа были зря? Писториус скептичен о готовности России к миру Фото: Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит никаких признаков готовности России к прекращению огня. По его мнению, об этом свидетельствуют атаки РФ против гражданского населения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника изданию RND.

"По Украине надо признать, что президент США (Дональд Трамп - ред.) внес движение в мирные переговоры. Однако пока я не вижу никаких признаков, что Россия серьезно хочет мира", - заявил министр.

Он отметил, что россияне продолжают бомбить Украину с беспрецедентной интенсивностью. Причем это происходило в то время, когда делегации проводили переговоры в Абу-Даби.

"Во время переговоров в Абу-Даби Путин бомбит Украину так, как в этой войне почти не было. Это уже не имеет ничего общего с военным противостоянием. Это террор, направленный исключительно против гражданского населения - зимой при минус 20 градусах", - сказал Писториус.

Министр обороны подчеркнул, что когда дело доходит до сути, то глава Кремля Владимир Путин придерживается своих максимальных требований и не демонстрирует готовности к компромиссу.

Кроме того, Писториус высказался относительно недельного энергетического перемирия, на которое Россия согласилась. Чиновник сомневается в серьезности Москвы.

"Если бы Путин серьезно относился к переговорам в Абу-Даби, его не надо было бы просить. Он бы не только остановил атаки на Киев из-за сильного мороза, но и по всей стране. У меня большие сомнения, что Москва хоть сколько-нибудь серьезно воспринимает эту паузу в атаках", - резюмировал глава немецкого Минобороны.

Мирные переговоры и энергетическое перемирие

Напомним, в минувшие выходные в ОАЭ состоялись первые трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США. Американская сторона оценила их положительно, и Киев тоже высказался о встрече, назвав ее содержательной.

Теперь между сторонами ожидается еще одна встреча, предварительно завтра, 1 февраля. Однако президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ее могут перенести из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку США могут нанести удар по режиму аятолл, что повлияет на дату.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы не будут участвовать в новых переговорах. То есть - встреча будет только между Украиной и Россией.

Также в четверг Трамп заявил, что попросил Путина о недельном энергетическом перемирии, на что тот согласился. Позже Зеленский подтвердил, что делегации на первой встрече в Абу-Даби обсуждали возможность энергетического перемирия.

