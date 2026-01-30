ua en ru
Пт, 30 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Новую встречу Украины и РФ могут перенести: Зеленский назвал причину

Украина, Пятница 30 января 2026 10:59
UA EN RU
Новую встречу Украины и РФ могут перенести: Зеленский назвал причину Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Встречу Украины и России в Абу-Даби, которая планировалась на 1 февраля, могут перенести из-за ситуации вокруг Ирана, поскольку США могут нанести удар по режиму аятолл и это повлияет на дату встречи.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед прессой 30 января.

Зеленский отметил, что новый состав российской делегации, который был бы представлен в Абу-Даби - значительно выше, чем было раньше. Поэтому Украина рассматривает такие встречи, как серьезные возможности по обсуждению ключевых вопросов.

Однако следующую встречу, которая должна была пройти 1 февраля, в это воскресенье, могут перенести. Поэтому когда она действительно пройдет, пока неизвестно.

"Договорились, что встреча будет в Абу-Даби. И для нас очень нужно, чтобы все были на встрече, с кем договаривались, потому что все ожидают фидбэк. Но может быть изменена дата или место. Потому что, на наш взгляд, что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, наверное, могут повлиять на дату", - пояснил президент.

Зеленский также пояснил, что несмотря на все обсуждения реальный результат сейчас зависит от российского диктатора Владимира Путина, поскольку в РФ все работает исключительно так.

"Они (россияне, - ред.) обсуждали какие-то вещи с нашей делегацией, с американской делегацией. На что могли ответить - отвечали, а на что не могли ответить - слышали аргументы. Важно, что встреча была не о лекциях по истории. Это очень важный момент", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас вместо "фантастически-исторических справок" произошел переход к реальным шагам и обсуждениям, чтобы завершить войну.

"Поэтому мы сейчас ждем фидбека от российской стороны и от американской стороны. И, на наш взгляд, Россия с Америкой уже имели соответствующие контакты", - резюмировал президент.

В минувшие выходные в ОАЭ состоялись первые трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США. Они получили положительную оценку со стороны американской стороны. Украина также высказалась о первых трехсторонних переговорах в Эмиратах как содержательных.

Учитывая это, следующую встречу запланировали на 1 февраля. При этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер якобы не будут участвовать в новом раунде переговоров. То есть встретятся только делегации Украины и РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мирные переговоры мирный план США Украина Российская Федерация Владимир Зеленский
Новости
Зеленский публично пригласил Путина в Киев: пусть приезжает, если решится
Зеленский публично пригласил Путина в Киев: пусть приезжает, если решится
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве