Зусилля Трампа були марними? Пісторіус скептично ставиться до готовності Росії до миру

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не бачить жодних ознак готовності Росії до припинення вогню. На його думку, про це свідчать атаки РФ проти цивільного населення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю урядовця виданню RND .

"Щодо України треба визнати, що президент США (Дональд Трамп - ред.) вніс рух у мирні переговори. Однак поки що я не бачу жодних ознак, що Росія серйозно хоче миру", - заявив міністр.

Він наголосив, що росіяни продовжують бомбардувати Україну з безпрецедентною інтенсивністю. Причому це відбувалося у той час, коли делегації проводили переговори в Абу-Дабі.

"Під час переговорів в Абу-Дабі Путін бомбардує Україну так, як у цій війні майже не було. Це вже не має нічого спільного з військовим протистоянням. Це терор, спрямований виключно проти цивільного населення – взимку при мінус 20 градусах", - сказав Пісторіус.

Міністр оборони підкреслив, що коли справа доходить до суті, то глава Кремля Володимир Путін дотримується своїх максимальних вимог і не демонструє готовності до компромісу.

Окрім того, Пісторіус висловився щодо тижневого енергетичного перемир'я, на яке Росія погодилась. Посадовець маю сумніви у серйозності Москви.

"Якби Путін серйозно ставився до переговорів в Абу-Дабі, його не треба було б просити. Він би не лише зупинив атаки на Київ через сильний мороз, а й по всій країні. У мене великі сумніви, що Москва хоч скільки-небудь серйозно сприймає цю паузу в атаках", - резюмував глава німецького Міноборони.