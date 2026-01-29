ua en ru
В ОАЭ обсудили энергетическое перемирие, ожидаем выполнения договоренностей, - Зеленский

Четверг 29 января 2026 21:28
В ОАЭ обсудили энергетическое перемирие, ожидаем выполнения договоренностей, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинская делегация во время переговоров с США и Россией в Абу-Даби обсуждала возможность энергетического перемирия. Киев рассчитывает, что договоренности будут выполняться.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Важное заявление президента (США Дональда, - ред.) Трампа о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов. Энергетика - это основа жизни, и мы ценим усилия наших партнеров, чтобы помочь нам защитить жизнь", - заявил он.

Зеленский добавил, что делегации в Абу-Даби обсуждали вопрос об энергетическом перемирии.

"Рассчитываем, что договоренности будут выполняться. Деэскалационные шаги способствуют реальному движению к завершению войны", - добавил он.

Энергетическое перемирие Украины и РФ

29 января российские паблики начали распространять информацию о якобы запрете для страны-агрессора наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Впоследствии появились сообщения об аналогичном запрете на удары по территории России.

Основатель подразделения "Kraken" Константин Немичев отметил, что, вероятно, энергетическое перемирие пока действует с обеих сторон.

В то же время украинские Telegram-каналы отмечали, что окончательного решения о прекращении ударов по энергетическим объектам между сторонами пока нет. Украинцев призывают оставаться бдительными.

Параллельно вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что риск нового российского удара сохраняется. Поэтому все службы, в частности ГСЧС и ВСУ, готовятся к возможным вызовам в условиях морозов.

Ранее Financial Times сообщало, что Украина и США планируют предложить России энергетическое перемирие во время следующего раунда мирных переговоров в Абу-Даби.

Кроме того, Трамп заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина не наносить удары по Киеву и другим украинским городам в течение недели.

