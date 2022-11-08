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Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение

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Киев, Вторник 08 ноября 2022 13:21
Зеленский предлагает продлить мобилизацию и военное положение Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию в Украине. Это касается и военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект, который президент внес в Верховную раду.

Отметим, что текста самого законопроекта еще нет, поэтому сроки, на которые мобилизацию и военное положение могут продлить пока не известны.

Впрочем, в Раде уже предположили, что продлить могут и на 90 дней.

"На ближайшем пленарном заседании будет снова продлено военное положение и общая мобилизация. Соответствующие документы от президента уже зарегистрированы в парламенте. С высокой долей вероятности продления будет снова на 90 дней", - написал нардеп Ярослав Железняк.

Напомним, что военное положение и мобилизация в Украине, по состоянию на сейчас, действует до 21 ноября 2022 года.

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Владимир Зеленский мобилизация в Украине
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