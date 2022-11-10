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Испания передаст Украине дополнительные системы ПВО Hawk

Новина українською →
Четверг 10 ноября 2022 18:39
Испания передаст Украине дополнительные системы ПВО Hawk Фото: Испания передаст Украине дополнительные системы ПВО Hawk (flickr)
Автор: Сергей Пышкин

Испания планирует дополнительно передать Украине две единицы зенитных установок Hawk для нужд ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Infodefensa.

"Еще две пусковые установки будут отправлены именно потому, что об этом нас попросили из НАТО, для помощи Украине. Мы твердо привержены Украине, потому что понимаем, что она реализует свое законное право на оборону, став жертвой вторжения и жестокой войны", - рассказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Также уже в ближайшее время 64 военных Украины прибудут в Толедо для учений. Еще 21 воин на этой неделе будут учиться пользоваться гаубицами 105 мм в Альмерии, что на юго-востоке страны.

В целом Испания имеет возможность обучать около 400 украинских военных каждые два месяца.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Испания передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk и противотанковые ракетные комплексы.

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