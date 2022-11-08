В компании "Антонов" уточнили информацию о строительстве новой "Мрії"
Распространенная в прессе информация относительно строительства второго Ан-225 "Мрия" вместо самолета, уничтоженного российскими оккупантами в аэропорту Гостомеля, и уже якобы готовности воздушного гиганта на 30% - нуждается в корректировке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании "Антонов".
Отмечается, что в публикации интервью и.о. генерального директора ГП "Антонов" Евгения Гаврилова для издания "Bild" относительно строительства второй "Мрии" была допущена неточность.
"В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении. По имеющейся экспертной оценке, в настоящее время имеется около 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета", - рассказали в авиастроительной компании.
Оценивается постройка постройки второго Ан-225 по меньшей мере в 500 миллионов евро, при этом о конкретной сумме "пока говорить рано".
В "Антонове" добавили, что более подробная информация о создании новой "Мрии" будет распространена уже после победы Украины в российской войне.
Ранее Гаврилов в интервью немецкому изданию отмечал, что работы по строительству второго Ан-225 ведутся в секретном месте, и самолет будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего.
Также он рассказал, что собрать средства на строительство помогает международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонов".
Добавим также, что ранее британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением аэродрома.