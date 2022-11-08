ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В компании "Антонов" уточнили информацию о строительстве новой "Мрії"

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 01:42
В компании "Антонов" уточнили информацию о строительстве новой "Мрії" Фото: в "Антонове" высказались о строительстве нового самолета Ан-225 "Мрія" (facebook.com/antonov.company)
Автор: Владимир Костырин

Распространенная в прессе информация относительно строительства второго Ан-225 "Мрия" вместо самолета, уничтоженного российскими оккупантами в аэропорту Гостомеля, и уже якобы готовности воздушного гиганта на 30% - нуждается в корректировке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании "Антонов".

Отмечается, что в публикации интервью и.о. генерального директора ГП "Антонов" Евгения Гаврилова для издания "Bild" относительно строительства второй "Мрии" была допущена неточность.

"В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении. По имеющейся экспертной оценке, в настоящее время имеется около 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета", - рассказали в авиастроительной компании.

Оценивается постройка постройки второго Ан-225 по меньшей мере в 500 миллионов евро, при этом о конкретной сумме "пока говорить рано".

В "Антонове" добавили, что более подробная информация о создании новой "Мрии" будет распространена уже после победы Украины в российской войне.

Ранее Гаврилов в интервью немецкому изданию отмечал, что работы по строительству второго Ан-225 ведутся в секретном месте, и самолет будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего.

Также он рассказал, что собрать средства на строительство помогает международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонов".

Добавим также, что ранее британский миллиардер Брэнсон посетил Гостомель и интересовался восстановлением аэродрома.

Читайте РБК-Украина в Google News
АНТК им. Антонова Мрия самолет АН-225
NEWS
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
DAILY
Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ