В компании "Антонов" уточнили информацию о строительстве новой "Мрії"

Распространенная в прессе информация относительно строительства второго Ан-225 "Мрия" вместо самолета, уничтоженного российскими оккупантами в аэропорту Гостомеля, и уже якобы готовности воздушного гиганта на 30% - нуждается в корректировке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы компании "Антонов".

Отмечается, что в публикации интервью и.о. генерального директора ГП "Антонов" Евгения Гаврилова для издания "Bild" относительно строительства второй "Мрии" была допущена неточность.

"В настоящее время начались конструкторские работы в этом направлении. По имеющейся экспертной оценке, в настоящее время имеется около 30 процентов комплектующих, которые можно использовать для второго образца самолета", - рассказали в авиастроительной компании.

Оценивается постройка постройки второго Ан-225 по меньшей мере в 500 миллионов евро, при этом о конкретной сумме "пока говорить рано".

В "Антонове" добавили, что более подробная информация о создании новой "Мрии" будет распространена уже после победы Украины в российской войне.