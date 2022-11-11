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Гуменюк о ситуации в Херсоне: продолжается боевая работа

Новина українською →
Херсон, Пятница 11 ноября 2022 14:31
Гуменюк о ситуации в Херсоне: продолжается боевая работа Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Ситуация в Херсоне демонстрирует, что этот город был и будет нашим. В настоящее время идет боевая работа, а потому военные сохраняют информационную тишину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

На вопрос журналистов, украинские флаги в Херсоне, что могут означать, она ответила:

"Они означают, что Херсон - это Украина, это значит, что у херсонцев есть выдержка, которую мы всегда просим иметь во время военной операции и мы благодарны за то, что они выдержали этот момент и сейчас дают такие прозрачные намеки на то, что у нас будет не только хороший день, но и хороший сон".

При этом на уточняющий вопрос, наш ли Херсон (имеется в виду, взяли ли украинские бойцы город под свой контроль), Гуменюк уклонилась от ответа, ведь работа бойцов продолжается.

"Он и был нашим всегда, просто временно оккупирован. Сейчас идет военная боевая работа, она достаточно тяжелая и мощная. Но местные жители демонстрируют, что они поддерживают именно эту работу", - подытожила Гуменюк.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация о том, что украинские войска вошли в город Херсон.

Впрочем, официального подтверждения на этот счет нет. Сетью продолжают распространяться ролики из города с украинскими флагами и символикой.

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