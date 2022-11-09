Ракеты для IRIS-T и бронемашины: Германия показала список военной помощи Украине

Германия в рамках нового пакета военной помощи передала украинским бойцам дополнительную партию ракет для системы ПВО IRIS-T SLM. В него также ввошли и бронемашины Dingo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.

Список

Как сообщают власти Германии, в новые поставки вошли:

ракеты для системы SLM Iris-T,

30 колесных бронемашин Dingo с усиленной противоминной защитой,

18 датчиков защиты от дронов и помех (из них 14 ранее поставлены),

18 разведывательных беспилотников,

5 тягачей-транспортеров танков армии США M1070 Oshkosh,

3 погрузчика (2 из них поставлены ранее)

Кроме того, немецкое правительство опубликовало и список готовящегося к передаче в Украину, а именно:

ракеты для системы SLM Iris-T,

42 танковых трала для разминирования;

4 мобильных/защищенных системы разминирования;

4 мобильных/защищенных и дистанционно управляемых системы разминирования;

5 мобильных разведывательных комплексов (на транспортных средствах).

"Из соображений безопасности правительство воздерживается от предоставления дополнительных деталей, в частности, относительно способов и времени доставки, пока не состоится эта передача", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что 11 октября Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T (SLM), которая значительно усилила защиту украинского неба.

Добавим, что недавно Германия передала нашей стране еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и две реактивные системы залпового огня MARS II.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.