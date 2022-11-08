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Италия готова передать Украине системы ПВО SAMP/T и Aspide, - Reuters

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Вторник 08 ноября 2022 19:24
Италия готова передать Украине системы ПВО SAMP/T и Aspide, - Reuters Фото: Украина может получить от Италии системы ПВО SAMP/T (mbda-systems.com)
Автор: Иван Носальский

Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины, в который могут войти системы ПВО SAMP/T и Aspide.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, представитель итальянской правительственной коалиции подтвердил, что его страна готова начать поставки в Украину различных систем противовоздушной обороны, включая франко-итальянские ЗРК средней дальности SAMP/T и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger.

В Reuters добавляют, что остается неизвестной информация о количестве систем, которые может передать Италия, и дате их поставок.

При этом министр обороны Италии Гвидо Крозеттов в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остиным, который состоялся в понедельник, 7 ноября, пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

Более детально о характеристиках систем ПВО SAMP/T и Aspide можете узнать в материалах РБК-Украина.

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